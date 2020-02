Il n'y aura pas de Cupra Ibiza

Décidément, c'est la grande disette chez les citadines sportives. Ford Fiesta ST mise à part, il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et ce ne sont pas les Françaises qui vont nous rallumer la flamme à court terme, puisque Renault ne fait plus mention de Clio RS et qu'on ne sait pas trop, à l'heure actuelle, si Peugeot reconduira la 208 sportive sous une forme quelconque.

Il y avait bien de l'espoir du côté de Cupra, qui multiplie les modèles dynamiques, mais le patron du développement de la marque a coupé court à toute rumeur. Axel Andorff a confirmé à Top Gear Magazine UK que les équipes n'avaient pas "une seconde" de leurs journées pour une Cupra Ibiza.

Il faut dire que la citadine sportive est un paradoxe : elle émet plus de CO2 qu'un modèle normal, mais étant donné que ce sont des voitures légères, elles ne permettent pas aux constructeurs de bénéficier des abattements de calculs de CO2 grâce au poids moyen des véhicules du catalogue. En clair, quitte à faire une voiture sportive, autant que ça soit sur un segment supérieur, et qu'elle soit plus lourde.