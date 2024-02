Il se fait saisir sa Pagani Huayra Codalunga à 7 millions d'euros

Se faire saisir sa voiture par les forces de l'ordre ne doit pas être un moment très agréable. Et dans ce cas de figure plutôt insolite, l'expérience doit être particulièrement amère. Car le véhicule en question n'est autre qu'une Pagani Huayra Codalunga. Un coupé rarissime facturé près de 7 millions d'euros.

Le clip publié sur le réseau social Instagram par le photographe Tfjj montre les agents de la police suisse en train de réaliser la procédure de saisie après le contrôle des papiers. Aucune information supplémentaire ne vient enrichir le contenu. De quoi rapidement faire fuser plusieurs hypothèses concernant les raisons de cette intervention. Le conducteur était-il en excès de vitesse ? La voiture est-elle conforme pour circuler en Suisse ? Un internaute reconnaît le lieu et indique que des règles locales concernent le bruit. L'Italienne est-elle trop sonore à l'oreille des policiers ? Les plus observateurs remarquent en outre que l'auto dispose d'un simple autocollant en guise de plaque d'immatriculation avant. Une forme parfois légale en Italie qui ne l'est peut-être pas en Suisse. Autre élément : l'arrière reçoit quelques secondes dans la vidéo un cache plaque "Huyara Codalunga" semblable à ceux des concessionnaires et des constructeurs. De quoi soulever une autre question. Et si cette voiture appartenait à Horacio Pagani himself ?

Pour rappel, la Pagani Huayra Codalunga produite à cinq exemplaires seulement embarque un bloc V12 de 840 chevaux pour 1100 Nm de couple. La firme ne communique pas les données de son 0 à 100 km/h ni sa vitesse maximale. Cela dit, nul doute que ses performances sont de très haut niveau avec son poids de 1290 kilos sur la balance et une telle artillerie sous le capot.