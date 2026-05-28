Il se trompe au volant de sa Porsche et finit dans la Seine, un étudiant en médecine lui sauve la vie

Vous est-il déjà arrivé de reculer ou d’avancer par erreur au volant de votre voiture à boîte automatique, croyant être dans le sens de marche opposé ? C’est ce qui vient d’arriver à un retraité au volant d’une Porsche Taycan comme le rapportent les journalistes du Parisien.

Alors qu’il « préparait un long voyage » avec sa femme à proximité, il s’est installé aux commandes de sa luxueuse berline allemande et a malencontreusement accéléré droit vers la Seine. Il a visiblement ouvert les gaz en grand au lieu de lâcher immédiatement la pédale puisqu’il d’abord heurté un mur avant de terminer dans le fleuve, au niveau de l’Île de la Jatte à Neuilly.

Un étudiant était à côté pour le sauver

Non loin de là, Lucas, un étudiant en médecine âgé de 25 ans, était tranquillement installé au bord de l’eau pour réviser ses examens. Après avoir entendu un grand bruit, il a découvert la puissante berline à quelques mètres de lui, en train de couler.

Là, il n’a pas hésité une seconde : après avoir enlevé son pantalon, il s’est jeté dans la Seine pour venir en aide au conducteur alors que la voiture commençait à sombrer. Il a même dû plonger pour l’aider à sortir du véhicule, contraint de le tirer par la fenêtre ouverte. Après un gros effort pour parvenir à finalement l’extirper de la voiture à l’habitacle totalement immergé, ce fut la délivrance. Il a pu ramener le conducteur à la surface et le mettre hors de danger, aidé par un autre jeune homme.

Pratique pour les premiers soins

Dans ces conditions, le profil de l’étudiant était idéal pour pratiquer un petit examen de contrôle une fois le retraité mis en sécurité. Ce dernier n’a pas été blessé dans l’accident et l’acte héroïque a été salué par le maire de Neuilly-sur-Seine : d’après les pompiers, il a tout simplement sauvé la vie du conducteur qui serait resté piégé sous l’eau sans cela.

Et depuis, il y a une Porsche sous l’eau près de l’Île de Jatte qu’il faudra bien sortir à un moment ou un autre…