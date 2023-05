Scoop – Porsche Panamera : prête pour 2024

Le prototype de la nouvelle génération de Porsche Panamera poursuit ses essais et se montre un peu moins camouflé. On peut ainsi découvrir le bouclier avant et les projecteurs avec très peu d’autocollants autour, les vitrages latéraux, les feux arrière qui sont proches de ceux du Porsche Cayenne restylé… Disposant de roues avec écrou central, cette version de la Panamera doit être la Panamera GTS.

La silhouette de l’auto ne change pas énormément et c’est pourquoi cette nouvelle génération conservera sans doute de nombreuses pièces de l’actuelle génération, mais aussi ses motorisations thermiques (V6 et V8) électrifiées encore plus puissantes. La version hybride rechargeable sera aussi là, avec un surcroît de puissance et vraisemblablement une plus grosse batterie pour une autonomie électrique supérieure (actuellement, elle est de 56 km en électrique).

C’est à bord que la transformation devrait être plus importante avec une inspiration Taycan et Cayenne restylé. Ainsi il y aura une planche de bord plus épurée avec un écran incurvé en guise d’instrumentation, un petit switch vertical fera office de levier de vitesse et on trouvera encore quelques commandes physiques même si le contrôle de la climatisation doit se faire par l’intermédiaire de l’écran central.