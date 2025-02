Il tente la réplique de Toyota Supra

Avec ses formes rondes, ses grandes surfaces vitrées, et ses dimensions généreuses, impossible de prendre une Toyota Supra MKIV pour une autre sportive japonaise. Le légendaire coupé nippon fait rêver toute une génération avec des promesses de puissance infinies grâce à son bloc 2JZ-GTE caché sous le capot de la version biturbo. Cela dit, une annonce Facebook promet "l'expérience" Supra contre une somme peu élevée. Vous vous en doutez : il y a un piège.

Une réplique étrange

Sur les images de l'annonce, les internautes découvrent un véhicule surprenant impossible à identifier. L'auto en question tente de se faire passer pour une Toyota Supra quatrième du nom, tout en combinant des éléments peu accordés. Ses feux de stop font penser à ceux d'une Nissan Skyline R34, tandis qu'un logo Lexus trône au centre de la malle. Pour ne rien arranger, les rétroviseurs sont bien plus compacts que ceux de la Supra alors que les lignes du profil ne composent rien d'harmonieux. On peut être un peu plus clément sur la proue avec un emblème Toyota, une petite prise d'air de capot et des projecteurs ronds.

Annoncée comme une Supra de 1984

Le texte de la description avance qu'une vraie Toyota Supra de 1984 (une MK2 nom de code A60) se trouve sous cette présentation insolite. En regardant les formes des surfaces vitrées, difficile d'y croire vraiment. Un internaute devine plutôt une Toyota Corona. Et vous ? Quelle voiture voyez-vous sous cet étrange véhicule proposé contre l'équivalent de 2900 euros ?