Il transforme sa BMW M5 Competition en voiture de police

Le pilote professionnel et amateur de belles autos Florian Rehsnick publie sur les réseaux sociaux (et plus particulièrement Instagram) les clichés de sa dernière réalisation. Il s’agit d’une tricorps survitaminée BMW M5 Competition revue pour ressembler à une voiture de police allemande. Une manœuvre très spéciale qui flirte avec l’illégalité.

Sur les images, la BMW M5 Competition reçoit sans surprise une décoration spécifique semblable à celle des forces de l’ordre locales. Un covering bleu parcourant les bas de caisse, le capot, les flancs, le pare-chocs arrière et le coffre accompagne la peinture gris métal de la sportive germanique. Impossible d’écrire « Polizei » sans se faire immédiatement arrêter. Florian opte donc pour des indications « Rennleitung » ou « Directeur de course » pour circuler sur la voie publique. Il lui est en outre strictement interdit de rouler avec les gyrophares. Le pilote installe ces derniers lors des manifestations et évènements statiques uniquement.

Une base bestiale, la M5 Competition

Pour rappel, la BMW M5 Competition embarque un moteur V8 biturbo 4,4 litres de 617 chevaux pour 750 Nm de couple combiné à une transmission quatre roues motrices. Une artillerie qui lui permet d’abattre malgré son gabarit imposant l’exercice du 0 à 100 km/h en 3,3 secondes seulement.