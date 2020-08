Il transforme une épave en lit pour son fils

Voici sans doute une excellente manière de déclencher les passions les plus folles pour sa descendance. Un père de famille originaire du Michigan a trouvé bon de récupérer une épave d'Austin-Healey Sprite de 1962 pour la transformer en lit pour son fils âgé de trois ans. Le résultat est pour le moins spectaculaire.

Sur les images relayées par le média d'outre-Atlantique Jalopnik, la belle anglaise attend patiemment sur un terrain vague avant de recevoir un traitement de choc par Neil Ottaviano. L'homme designer de métier pour le géant General Motors coupe ensuite la voiture en deux, raccourcit son empattement, restaure ses tôles puis peint l'ensemble d'un beau bleu ciel. Un éclairage fonctionnel fait enfin office de cerise sur le gâteau.

Pour rappel, le constructeur britannique Austin-Healey commercialisait la Sprite de 1958 à 1971 via quatre générations. L'idée était de proposer un roadster plaisir vendu à des tarifs plus abordables que les modèles haut de gamme équipés de mécaniques six cylindres plus puissantes.