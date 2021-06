Austin-Healey Sprite/MG Midget (1961-1979) : un concentré de roadster anglais, dès 8 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi l’Austin-Healey Sprite/ MG Midget est-elle collectionnable ? Voici un roadster british pur sucre, mignon comme tout, conçu avec pragmatisme et relativement efficace. Sorti à l’époque où les petites anglaises cassaient la baraque, il a été largement produit, de sorte qu’en plus de distiller de bonnes sensations grâce à son poids et son gabarit minimaux, il se révèle facile à entretenir et encore peu onéreux. Un concentré vintage à saisir pendant qu’il en est encore temps.

Si elles appartiennent à un passé désormais lointain, les petites sportives anglaises se taillaient la part du lion dans les années 50 et 60. Les Américains en raffolaient ! Logiquement, les marques qui les produisaient, MG et Triumph notamment, se portaient bien. Donald Healey, créateur de la célèbre Austin-Healey 100, gagne bien sa vie avec ce modèle mais souhaite en développer un plus compact et accessible. Sans renoncer à une certaine modernité ! Cela donne lieu en 1958 à l’Austin-Healey Sprite, un roadster de poche au look craquant, conféré par ces deux gros projecteurs qui lui valent le surnom de « Frogeye » (œil de grenouille).

Cette bouille inimitable cache une structure où le châssis à caissons soudé à la carrosserie compose une sorte de monocoque, une première alors sur une voiture de sport. Sous le capot, on retrouve le bloc A-Series qui fait les beaux jours des Austin A35 et Morris Minor. Il envoie sa puissance aux roues arrière, reliées par un essieu rigide suspendu par des ressorts quart-elliptiques, solution alors dans la norme.

À l’avant, le train roulant se compose de triangles alliés à des ressorts hélicoïdaux, le tout se complétant d’une direction à crémaillère, élément alors pas si courant. Le petit moteur de 948 cm3 ne produit que 42 ch, mais cela suffit à propulser cette petite auto à plus de 130 km/h. Comme une berline Peugeot 403 en somme. La Sprite se vend bien mais, dès 1961, subit un gros restylage.

Elle est redessinée dans un style tendu, bien dans le ton de l’époque. Cette évolution dite Mk II n’est plus seulement badgée Austin-Healey Sprite. En effet, MG la récupère pour compléter sa gamme par le bas et la renomme Midget, ce qui vaut à ce duo le surnom de « Spridget ». La Midget se veut un peu moins spartiate que la Sprite, mais techniquement, ces roadsters sont identiques. Le 4-cylindres passe pour l’occasion à 46 ch, puis une version portée à 1 098 cm3 et 56 ch est proposée dès 1962, ce qui s’accompagne de freins avant à disques.

Les évolutions continuent en 1964, où la voiture devient Sprite Mk III ou Midget Mk II. Le pare-brise gagne une légère courbure, des déflecteurs de portière sont montés, le tableau de bord est redessiné, tandis que les vitres sont désormais descendantes. Quel luxe ! Mieux, des poignées de porte extérieures font leur apparition, alors que la suspension arrière gagne des ressorts semi-elliptiques, plus confortables. Pour sa part, le moteur 1 098 cm3 bénéficie d’un bloc ainsi que d’un vilebrequin renforcés, tout en atteignant désormais 58 ch. Il adopte un nouveau code : 10CC.

Deux ans plus tard, le duo reçoit de nouvelles retouches (la Sprite devient Mk IV et la Midget Mk III), qui n’ont rien d’anecdotiques. En effet, ces charmantes découvrables accueillent le 4-cylindres de la sportive Mini Cooper S. Certes, ce 1 275 cm3 perd quelques chevaux au passage (65 ch contre 76 ch), mais les performances des deux roadsters progressent nettement : le maxi passe à 150 km/h, et le 0 à 100 km/h chute à environ 14,5 s.

La facilité d’usage augmente puisque désormais, la capote est fixée en permanence à la voiture : elle se déplie et se replie simplement. Auparavant, il fallait entièrement la retirer et la ranger dans le coffre. Fastidieux… Fin 1969, les deux autos deviennent pour ainsi dire identiques (pour limiter leur prix de revient), et reçoivent des retouches : calandre noire, pare-chocs arrière plus fins dotés de butoirs caoutchoutés, bas de caisse peint en noirs et surmontés d’une baguette chromée…

En 1970, le tout jeune groupe British Leyland, propriétaire de MG et Austin, rompt son accord avec Donald Healey, ce qui signe la fin de l’Austin-Healey Sprite. Du moins de cette appellation, car la voiture devient simplement Austin Sprite, mais ne sera produite que de janvier à juillet 1971.

Pour sa part, la MG Midget continue et reçoit en 1972 des passages de roue arrière circulaires, et surtout, doit en 1974 s’adapter aux nouvelles normes des crash-tests américaines. En clair, elle s’affuble d’énormes et disgracieux boucliers en plastique noir, alors qu’elle adopte le douteux 1,5 l de la Triumph Spitfire 1500. Cette sorte de Midget Mk IV ne sera jamais officiellement importée en France, et perdurera jusqu’à la fin 1979. En tout, le duo a été produit à environ 257 000 unités.

Combien ça coûte ?

Charmantes et pas si communes, ces petites autos ne sont pourtant pas très chères. Les valeurs sont similaires entre Sprite et Midget, oscillant entre 9 000 € pour les 950/1089 et 12 000 € pour les 1300. Pour sa part, la 1500, moins prisée, peut se dénicher dès 8 000 €, mais en conduite à droite ou en version US, au moteur dégonflé… Ces chiffres sont sujets à de grosses variations, en fonction de l’état de la voiture, et de sa configuration (volant à gauche ou pas). Ainsi, n’hésitez pas à payer plus pour une auto impeccablement restaurée : au final, elle vous reviendra certainement moins cher qu’un exemplaire plus abordable mais moins frais et nécessitant des réfections régulières.

Quelle version choisir ?

Vu les conditions de circulation actuelles, préférez une auto dotée du bloc 1 275 cm3, plus performant que les 948/1098. Le 1500 des derniers modèles se révèle notoirement peu fiable si on le sollicite trop souvent au-dessus de 4 000 tr/mn…

Les versions collector

Toutes, à partir du moment où elles sont en parfait état de fonctionnement et conformes à l’origine. Évidemment, si vous tombez sur une rarissime Austin Sprite, n’hésitez pas.

Que surveiller ?

En tout premier lieu, surveillez la corrosion. Ces autos sont très anciennes et fabriquées selon les normes de leur époque, où l’on protégeait peu, voire pas du tout, les voitures contre la rouille. Bas de caisse, passages de roue, attaches arrière de ressorts de suspension, planchers, charnières de porte, pieds de pare-brise, tout doit être soigneusement inspecté. Si possible avec un tournevis et un aimant.

Sous le capot, les moteurs sont de fiabilités diverses. Le premier 1 098 cm3 souffre d’un vilebrequin un peu faible, défaut partagé et accentué par le 1500. Le 10CC le corrige, mais le meilleur bouilleur reste le 1 275, robuste et aisé à préparer. Toutefois, gardez bien à l’esprit qu’il s’agit d’un bloc des années 60 : une réfection totale à 130 000 km environ est une chose absolument normale. La boîte des autos du début des années 60 (dite « smoothcase ») est assez peu endurante et ses pièces se trouvent difficilement. En revanche, l’unité qui l’a remplacée, dite « ribcase », se révèle tout à fait digne de confiance, et profite d’une belle disponibilité côté pièces détachées.

Pour leur part, la suspension et la direction doivent être graissées régulièrement. On surveillera les porte-fusées avant, qui prennent régulièrement du jeu. Pas d’ennui particulier du côté de l’essieu arrière (écoutez tout de même le différentiel, qui ne doit pas être bruyant), ni des freins. Ces autos s’entretiennent régulièrement : tous les 10 000 km maxi, on vidangera le moteur, changera tous les filtres, les bougies et le condensateur d’allumage. On réglera aussi ce dernier ainsi que la carburation. Des opérations simples à exécuter. Surtout que les pièces se trouvent aisément et à prix très amical.

Au volant

J’ai pu prendre le volant d’une Sprite de 1968 passablement modifiée par son propriétaire, un bricoleur avisé qui a passé son volant de droite à gauche sur le stand du club Spridget lors du salon Rétromobile 2017. À l’extérieur, la Spite surprend par son gabarit minuscule, me faisant douter de pouvoir m’installer sereinement à ses commandes.

Pourtant, à bord, on est certes serré, mais la position de conduite apparaît bien étudiée. Le moteur 1 275 s’éveille dans un ronflement sympathique. D’emblée, j’apprécie la bonne précision de la direction et de la boîte, tandis qu’à ras du sol, on ressent tout ce qu’il se passe.

Le bloc délivre un joli punch sans forcer (il a moins de 800 kg à emmener), et vu l’extraordinaire maniabilité de la voiture, on prend plaisir en ville à se faufiler entre les Clio, qui tout d’un coup semblent avoir un gabarit de Range Rover ! L’anglaise, pas vicieuse pour un sou, profite d’une tenue de route très convenable, et freine correctement à condition d’appuyer fort sur la pédale, faute d’assistance.

Sur bonne route, le confort suffit, mais sur les aspérités, l’Austin-Healey, hyper-réactive, paraît sauter de bosse en bosse. Cela dit, on a vu bien pire, et surtout, on fait le plein de sensations ! C’est rude, mais on s’amuse comme rarement, cheveux aux vents, sans dépasser le 80 km/h. Un super petit jouet vintage qui de surcroît consomme peu : 7,5 l/100 km.

L’alternative newtimer*

MGF/TF (1995-2005)

Belle surprise en 1995 : MG renoue avec les roadsters en présentant sa F. Joliment dessinée, elle surprend par l’implantation centrale de son moteur, en l’occurrence une variante 1,8 l (120 ch) du bloc Rover K Series. Côté suspension, on retrouve l’ineffable système Hydragas du professeur Moulton, ici bien mis au point. Très bien accueillie, la voiture gagne une version sportive de 145 ch en 1996, puis se voit légèrement reliftée en 1999, gagnant au passage un 1,6 l de 110 ch.

En 2001, elle évolue profondément et devient TF : caisse renforcée, suspensions classiques à ressorts hélicoïdaux, puissance portée à 160 ch sur la déclinaison la plus huppée. La sympathique anglaise disparaît en 2005. Aujourd’hui, elle reste dans l’ombre, donc se déniche à vil prix : dès 4 500 € !

MG Midget/Austin Healey Sprite 1 275 (1966-1974), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 275 cm3

Alimentation : 2 carburateurs SU

Suspension : triangles, ressorts hélicoïdaux, (AV), essieu rigide, ressorts à lames (AR)

Transmission : boîte 4 manuelle, propulsion

Puissance : 65 ch à 6 000 tr/mn

Couple : 98 Nm à 3 000 tr/mn

Poids : 714 kg

Vitesse maxi : 150 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 14,5 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces, rendez-vous sur le site de La Centrale : Austin Healey, MG Midget.

* Les newtimers sont des véhicules iconiques ou sportifs plus récents que les youngtimers, mais dont la valeur monte. Plus fiables et faciles à utiliser au quotidien, ils doivent leur essor à des caractéristiques techniques souvent disparues, comme de gros moteurs atmosphériques. Les BMW Z3 à 6 cylindres, Porsche Boxster 986 et autre Renault Clio V6 représentent bien cette nouvelle tendance.