Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mondial de l'auto 2026

« Ils nous envahissent » : les visiteurs du Mondial divisés sur les constructeurs chinois

Dans Salons / Salon de Paris

Baptiste FREBOURG

5  

Les marques chinoises n’ont jamais été aussi représentées au Mondial de l’Auto qu’à l’occasion de cette édition 2026, à Paris. Une vingtaine de marques et plus d’une soixantaine de modèles y sont exposés.

« Ils nous envahissent » : les visiteurs du Mondial divisés sur les constructeurs chinois
Les marques chinoises divisent les avis des visiteurs du Mondial de l'Auto de Paris 2026

Les marques historiques comme les toutes nouvelles enseignes sont présentes à la 91e édition du Mondial de l’Auto de Paris. BYD, précurseur des marques chinoises, montre aux plus petits, comme le constructeur Chery fondé en 2026, la tournure que peut prendre un Salon automobile, qui attends près de 500 000 visiteurs sur une semaine complète, en tant que marque chinoise.

Cette présence croissante témoigne de leur capacité à séduire petits et grands grâce à leurs innovations. Mais il reste encore du travail pour convaincre ceux qui ne sont pas encore totalement séduits.

Mais alors que pensent les visiteurs, les personnes à la recherche d’une voiture ou encore les passionnés de cette forte présence des marques chinoises au Parc des Expositions de Paris et, plus largement, sur le marché automobile ? Quelle image ont-ils de ces véhicules ? Nous avons parcouru les différents stands chinois à leur rencontre pour recueillir leurs avis !

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité Salons - Salon de Paris

Voir toute l'actu Salons - Salon de Paris