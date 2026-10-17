« Ils nous envahissent » : les visiteurs du Mondial divisés sur les constructeurs chinois

Les marques historiques comme les toutes nouvelles enseignes sont présentes à la 91e édition du Mondial de l’Auto de Paris. BYD, précurseur des marques chinoises, montre aux plus petits, comme le constructeur Chery fondé en 2026, la tournure que peut prendre un Salon automobile, qui attends près de 500 000 visiteurs sur une semaine complète, en tant que marque chinoise.

Cette présence croissante témoigne de leur capacité à séduire petits et grands grâce à leurs innovations. Mais il reste encore du travail pour convaincre ceux qui ne sont pas encore totalement séduits.

Mais alors que pensent les visiteurs, les personnes à la recherche d’une voiture ou encore les passionnés de cette forte présence des marques chinoises au Parc des Expositions de Paris et, plus largement, sur le marché automobile ? Quelle image ont-ils de ces véhicules ? Nous avons parcouru les différents stands chinois à leur rencontre pour recueillir leurs avis !