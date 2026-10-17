« Ils nous envahissent » : les visiteurs du Mondial divisés sur les constructeurs chinois
Les marques chinoises n’ont jamais été aussi représentées au Mondial de l’Auto qu’à l’occasion de cette édition 2026, à Paris. Une vingtaine de marques et plus d’une soixantaine de modèles y sont exposés.
Les marques historiques comme les toutes nouvelles enseignes sont présentes à la 91e édition du Mondial de l’Auto de Paris. BYD, précurseur des marques chinoises, montre aux plus petits, comme le constructeur Chery fondé en 2026, la tournure que peut prendre un Salon automobile, qui attends près de 500 000 visiteurs sur une semaine complète, en tant que marque chinoise.
Cette présence croissante témoigne de leur capacité à séduire petits et grands grâce à leurs innovations. Mais il reste encore du travail pour convaincre ceux qui ne sont pas encore totalement séduits.
Mais alors que pensent les visiteurs, les personnes à la recherche d’une voiture ou encore les passionnés de cette forte présence des marques chinoises au Parc des Expositions de Paris et, plus largement, sur le marché automobile ? Quelle image ont-ils de ces véhicules ? Nous avons parcouru les différents stands chinois à leur rencontre pour recueillir leurs avis !
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération