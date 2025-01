Jaguar, aussi, organise un rappel pour un problème d’airbag…

Coussin gonflable à problème ne rime pas toujours avec Takata, ce fournisseur japonais qui est aujourd’hui la cause de tant de soucis pour, notamment, Audi, Citroën, Skoda… Si Jaguar organise aujourd’hui le rappel de certains E-Pace, c’est, en effet, pour un défaut qui n’a rien à voir avec les systèmes de gonflage des airbags.

Aujourd’hui disparu de la gamme Jaguar, comme tous les autres modèles d’ailleurs, l’E-pace est un SUV compact qui a, durant de nombreuses années, été le best-seller du constructeur britannique. Ces chiffres de ventes n’ont, toutefois, jamais été à la hauteur de ceux des Audi Q3, BMW X1 et Mercedes GLA.

Trop solide

Sur les exemplaires assemblés entre le 27 octobre 2020 et le 21 octobre 2022, et dont le type CE est e5*2007/46*1050, il s’avère que le prédécoupage du panneau de sortie de l’airbag passager n’est pas assez fragile. Un comble ! En cas de déploiement du coussin, ce panneau peut se découper insuffisamment et causer alors la déchirure du sac gonflable.

Naturellement, comme le rappellent les autorités européennes dans leur communiqué, un airbag déchiré assure beaucoup moins bien son rôle.

Jaguar France n’a pas indiqué comme de véhicules étaient concernés par ce rappel, qui porte la référence H491, dans notre pays. Mais cette opération pourrait toucher environ 2 000 E-Pace.