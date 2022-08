Jeep rappelle près de 30 000 Grand Cherokee

S’il se fait relativement rare sur nos routes, le Jeep Grand Cherokee est un best-seller dans son pays natal. C’est là-bas qu’il fait, aujourd’hui, l’objet d’un important rappel. Si ce dernier nous intéresse, c’est parce qu’il concerne les versions équipées du V6 3.0 diesel, le bloc le plus largement répandu sur notre continent. Le problème doit donc, en toute logique, également concerner les exemplaires circulant sur nos routes.

Cette opération concerne la pompe à carburant haute pression. Selon les autorités nord-américaines, celle-ci aurait une durée de vie anormalement basse sur, potentiellement, 29 279 Grand Cherokee. La défaillance de cet élément est annoncée par la présence, de plus en plus fréquente, de pertes de puissance. Jeep contacte donc les propriétaires de ces véhicules, dont les dates de production sont comprises entre le 19 décembre 2013 et le 13 octobre 2019, afin d’inspecter cette pompe et, si nécessaire, de la remplacer.

Ce rappel s’applique également au pick-up RAM 1500, équipé de la même pompe haute pression entre le 12 juin 2013 et le 13 décembre 2019.

Si vous êtes le propriétaire d’un Jeep Grand Cherokee 3.0 Turbo Diesel appartenant aux millésimes compris entre 2014 et 2020, et que votre SUV présente des trous à l’accélération et/ou des à-coups, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire. Pour le moment, aucune opération semblable à celle qui vient d’être organisée aux États-Unis, qui porte la référence Z46, n’a cours en Europe mais, le problème étant connu du constructeur, vous êtes en droit de demander une participation significative si le remplacement de la pompe haute pression s’avère nécessaire.