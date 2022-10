Jeune permis : quel budget pour rouler en toute sécurité ?

Nous avons volontairement ciblé des mini-citadines et des citadines essence, en 5 portes (plus rassurant en cas d'accident pour évacuer les blessés) ayant obtenu au moins 4 étoiles aux crash-tests Euro NCAP*. Nous avons également écarté les autos affichant un kilométrage supérieur à la moyenne annuelle (12 000 km/an). Quant au prix, nous l'avons plafonné à 7 000 € maxi, sachant qu'au-delà, la majorité des autos ont forcément ces équipements.

Vous trouverez en fin d'article un lexique, qui explique la signification des principales abréviations.

JUSQU’À 5 000 €

Citroën C3

Version 1.1 60 ch Pack

Malgré ses 16 ans d'âge, cette C3 de première génération dispose d'un minimum de sécurité. Pour ce qui est de la mécanique, le petit bloc de 60 ch n'est certes pas un foudre de guerre, mais il suffit amplement pour les trajets urbains.

Prix : 4 900 € (février 2006, 48 000 km)

Équipements de sécurité :

ABS

Airbags frontaux

Étoiles Euro NCAP : ****

Renault Clio 3

Version 1.2 16 S Confort Expression

Pour moins de 5 000 € on peut accéder à la troisième génération de Clio. Certes, l'offre est limitée par rapport à l'opus 2, mais avec un peu de patience, on peut dénicher la bonne affaire. Grâce à ses 75 ch, elle se montre à l'aise aussi bien en agglomération qu'en dehors des villes.

Prix : 4 900 € (juillet 2007, 78 500 km)

Équipements de sécurité :

ABS

Airbags frontaux et latéraux

Étoiles Euro NCAP : *****

Suzuki Splash

Version 1.0 GL

Avec ses 3,77 m de long, la petite japonaise est une citadine par excellence. Et côté fiabilité, rien à redire. Pour ce qui est de la sécurité à bord, c'est l'une des rares autos à moins de 5 000 € qui dispose de l'aide au freinage d'urgence.

Prix : 4 500 € (juin 2010, 42 000 km)

Équipements de sécurité

ABS

AFU

Airbags frontaux et latéraux

Étoiles Euro NCAP : ****

Version 1.0 68 ch LS

En franchissant le cap des 5 000 €, le correcteur de trajectoire (ESP) est présent de série ou disponible en option sur de nombreux modèles. C'est le cas de la Spark pour laquelle l'option est au catalogue sous les initiales ESC.

Prix 5 000 € (février 2014, 75 800 km)

Équipements de sécurité :

ABS

Airbags frontaux, latéraux, rideaux

ESC

EBV

BAS

Étoiles Euro NCAP : ****

DE 5 100 € à 6 000 €

Nissan Micra 4

Version 1.2 Visia

Apparu en 2010, ce quatrième opus de la Micra mettra un terme à sa carrière sept ans plus tard. Désormais, il est présent sur le marché de la seconde main, où il fait peu parler de lui en matière de fiabilité dans cette version essence 1.2. Quant à sa dotation en équipements de sécurité, elle est bien lotie avec l'ESP et l'AFU.

Prix 6 000 € (octobre 2014, 77 600 km)

Équipements de sécurité :

ABS

ESP

AFU

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Étoiles Euro NCAP : ****

Opel Corsa

Version 1.2 80 ch Twinport Essentia

Cette quatrième génération de Corsa affiche une fiabilité en progrès par rapport à l'opus précédent. À surveiller néanmoins, les disques de freins avant qui se voilent prématurément (vibrations au freinage).

Prix 6 000 € (janvier 2009, 90 700 km)

Équipements de sécurité :

ABS

AFU

Airbags frontaux et latéraux

Contrôle de freinage en courbe

Étoiles Euro NCAP : *****

Peugeot 207

Version 1.4 VTi 95 ch Urban Move

Avec un peu plus de 4 m de long (4,03 m), cette 207 est très à l'aise en ville. Mais son bloc 1.4 16v de 95 ch, lui permet d'affronter routes et autoroutes sans rechigner tout en restant raisonnable côté consommation. Petit plus sur cette finition : l'allumage automatique des essuie-glaces.

Prix 5 800 € (mars 2012, 98 000 km)

Équipements de sécurité :

ABS

ESP

Airbags frontaux et latéraux

Étoiles Euro NCAP : *****

Toyota Yaris

Version 1.3 VVT-i 85 ch Luna

Malgré leur âge, les Toyota Yaris gardent des cotes soutenues en occasion. C'est le cas de cette version Linea Luna. Sa réputation de fiabilité en est la principale raison. Déclinée dans cette version 85 ch, la citadine japonaise peut prendre la route sans crainte.

Prix 6 000 € (avril 2007, 93 000 km)

Équipements de sécurité :

ABS

ESP

4 airbags

Étoiles Euro NCAP : *****

6 100 € ET PLUS

Volkswagen Up!

Version 1.0 60 ch Cool Up !

La mini-citadine de Volkswagen n'est autre que la donneuse de la base technique qui sert également à ses clones les Seat Mii et Skoda Citigo. Sur le marché de la seconde main, les prix sont sensiblement équivalents et on retrouve les mêmes équipements, dont l'aide au démarrage en côte, bien utile quand on débute dans la conduite.

Prix 6 200 € (décembre 2013, 47 000 km)

Équipements de sécurité :

ABS

ESP

AFU

Airbags frontaux et latéraux

Aide au démarrage en côte

Étoiles Euro NCAP : *****

Dacia Sandero Stepway

Version 0.9 TCe 90 Prestige

Les Dacia d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les toutes premières générations apparues en 2005. Les équipements de sécurité ont bien évolué. Avec l'ESP, l'AFU et les airbags latéraux de série, cette version Stepway n'a rien à envier à ses concurrentes.

Prix 6 700 € (juillet 2015, 45 300 km)

Équipements de sécurité :

ABS

ESP

AFU

Airbags frontaux et latéraux

Indicateur de sous gonflage des pneus

Étoiles Euro NCAP : ****

Ford Fiesta 5

Version 1.25 60 ch Trend

S'il est un atout majeur chez Ford, c'est le niveau d'équipement, dès l'entrée de gamme. Qu'il soit de confort ou de sécurité, c'est le top. Et dans cette finition Trend, pas moins de sept airbags sont présents. De quoi rassurer n'importe quel conducteur.

Prix 6 900 € (janvier 2014, 94 000 km)

Équipements de sécurité :

ESP

ABS

AFU

EBD

Airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux

Étoiles Euro NCAP : *****

Version 1.0 SCe Life

Dès son lancement, courant 2015 et à partir de l'entrée de gamme Life, la troisième génération de la Twingo se dote de série d'une multitude d'équipements de sécurité. Quant à sa maniabilité en ville, avec ses 3,59 m de long et son rayon de braquage exceptionnel, elle est au top de la catégorie.

Prix 6 800 € (septembre 2015, 76 000 km)

ABS

ESP

AFU

Aide au démarrage en côte

Airbags frontaux et latéraux

Indicateur de sous gonflage des pneus

Étoiles Euro NCAP : ****

Version 1.2 70 ch Trendline

Avec une enveloppe de 6 000 € à 7 000 €, l'offre est composée de Polo de 4e et 5e génération. Mieux vaut alors se tourner vers cette dernière, pas plus chère et souvent mieux équipée en organes de sécurité. Autre atout : elle bénéficie de vignette Crit'Air 1 contrairement à la Polo 4 qui est en Crit'Air 2.

Prix 6 400 € (mai 2009, 79 000 km)

Équipements de sécurité :

ABS

ESP

AFU

Aide au démarrage en côte

Airbags frontaux et latéraux

Étoiles Euro NCAP : *****

Petit lexique pour comprendre les abréviations

ABS (Antiblockiersystem)

Système de freinage qui permet d’éviter le blocage des roues lors des freinages appuyés et de garder le pouvoir directionnel du véhicule pour éviter l'obstacle.

AFU (Aide au freinage d'urgence)

Il s'agit d'un amplificateur de freinage. Il augmente la puissance du freinage lorsque l'effort du conducteur sur la pédale est insuffisant, mais que le système détecte que le conducteur freine plus fort que d'habitude (rapidité et force d'appui).

BAS (freinage d'urgence assisté)

Ce dispositif est intégré aux systèmes ESP de dernière génération. Il détecte les situations qui requièrent la réaction rapide et décisive du freinage d’urgence. Il prend le relais du conducteur hésitant en situation de danger et mobilise toutes les ressources de freinage disponibles. C'est assez équivalent à l'AFU.

EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

L'EBD est un système électronique qui rend le freinage plus efficace. Il fonctionne grâce aux capteurs ABS des roues et à un calculateur électronique pour réduire les distances de freinage et éviter les pertes de contrôle, essentiellement lors des freinages en virage.

EBV (variation électronique de la force de freinage)

Ce système exploite toute l’adhérence disponible, en dosant le freinage de chaque roue arrière d’après la pression exercée à l’avant. L’EBV s’adapte en fonction du chargement du véhicule ou des circonstances du freinage. Il réduit, par exemple, le freinage sur les roues arrière en courbe pour éviter un tête-à-queue, et accentue au contraire la pression sur l’arrière au cours d’un freinage en ligne.

ESC (contrôle électronique de trajectoire)

Il fonctionne sur le même principe que l'ESP (voir ci-dessous).

ESP (Electronic stability program)

Cet équipement est couplé à la centrale ABS, et permet de freiner une ou plusieurs roues de façon indépendante et d’agir sur la gestion moteur afin de remettre l’auto en ligne en cas de perte d'adhérence des roues. Cela peut éviter de faire un tête à queue, ou de tirer tout droit, en virage.

Aide au démarrage en côte

Il agit sur le système de freinage en empêchant le véhicule de reculer pendant quelques secondes après avoir relâché la pédale de frein.

Airbags frontaux

Côté conducteur il est situé au milieu du volant de direction. Côté passager, il est placé sur la planche de bord, au-dessus de la boîte à gants, sauf sur certains modèles, où il est placé au niveau du pavillon (Citroën C4 Cactus par exemple).

Airbags latéraux

Ils sont logés sur les flancs des dossiers des sièges avant. Ou des sièges arrière dans le cas des airbags latéraux arrière.

Airbags rideaux

Ils se situent sur les montants droits et gauches du pare-brise, ou au-dessus des portières. Ils se déploient pour protéger la tête des occupants en cas de choc latéral.

*Qu'est-ce que l'EuroNCAP ? (European New Car Assessment Program). C’est un programme européen de comparaison basé sur la résistance au crash-test des véhicules produits en Europe. 5 étoiles = excellentes performances globales en matière de protection contre les collisions et bien équipé d'une technologie complète et robuste d'évitement des collisions. 4 étoiles = bonnes performances globales en matière de protection contre les collisions et tout autour. Une technologie supplémentaire d'évitement des collisions peut être présente.

LE BILAN

Être rassuré au mieux lorsque votre progéniture prend le volant, seul ou avec des passagers, est primordial. Depuis maintenant quinze années, la majorité des véhicules sont dotés d'organes de sécurité en mesure d'éviter la collision, mais aussi de protéger les occupants si le choc est inévitable. Et bonne nouvelle, ces autos sont accessibles sans gros budgets. Notre enquête démontre que pour une somme inférieure à 7 000 €, la sécurité à bord peut être permise...