Cela est devenu une habitude, pour laquelle il est difficile de se résigner. Le prix des réparations s'envole, que ce soit pour la main-d’œuvre comme pour les pièces détachées. Seulement, lorsque l’indice INSEE indique une augmentation de 14,2 % entre 2020 et 2024, la main-d’œuvre atteint dans le même temps + 25,7 % et les pièces détachées + 29 % selon l’observatoire annuel du SRA.

Entre 2023 et 2024, ce poste pièce est en hausse de 7,3 %, soit une augmentation un peu moins forte par rapport à l’an passé (7,6 %). Elle reste toutefois importante, d’autant plus qu’elle se cumule à celles des années précédentes. "Cerise sur le gâteau", les pièces de rechange ont représenté 52,3 % du coût des réparations en 2024.

Le SRA souligne également que « la très grande majorité des pièces présente un taux de remplacement très élevé, généralement supérieur à 90 % ». De plus, « la complexité des véhicules et de leurs pièces tant par les formes, les méthodes de fabrication, les matériaux utilisés et la multiplication des éléments électroniques réduit la réparabilité des pièces ».

L'avènement des nouvelles normes de sécurité comme le GSR2 fait aussi gonfler la facture. Les pièces de réemploi pourraient compenser cette tendance, mais elles n'ont représenté que 5,3 % des réparations en 2024 même si elles sont de plus en plus proposées lors des expertises.

Plein phare sur les optiques

Fin décembre dernier, le SRA pointait le coût que représentent les optiques de phare. Avec la généralisation des signatures lumineuses, de la technologie à LED (voire de la fonction matricielle), leur coût a augmenté en moyenne de 70 % depuis 2020. Le phénomène ne risque pas de s’inverser puisque les bandeaux lumineux dans les calandres et les logos éclairés sont en plein développement.