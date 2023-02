L'Alfa Romeo Tonale arrive en occasion : un séducteur en promo ?

Arrivé en renfort d'une gamme exsangue, composée seulement de la berline Giulia et du SUV Stelvio, le Tonale a représenté en 2022 le nouvel espoir d'Alfa Romeo. Encore. Oui, encore, car il n'est pas le premier à devoir "sauver la marque"... Ce rôle a en effet déjà été dévolu à la berline 156 (avec un certain succès il faut reconnaître), puis à la MiTo, à la Giulietta, à la Giulia, etc...

Bref, de nombreux espoirs reposent en tout cas sur ce nouveau SUV compact. Si le démarrage commercial n'est pas flamboyant pour autant, les premiers exemplaires arrivent néanmoins sur le marché de la seconde main.

Bien dessiné, le Tonale fait relativement l'unanimité esthétiquement parlant. Dynamique, athlétique, avec des références à d'anciennes gloires de la marque comme les coupés et cabriolets SZ et RZ Zagato et leurs deux fois trois phares avant, que l'on retrouve dans les signatures lumineuses du Tonale.

Son habitacle est également bien réalisé, avec des matériaux de bonne qualité globale, qui le rendent digne de sa vocation premium, même si le bas de la planche de bord est fait de plastiques durs, mais les Audi Q3, BMW X1 ou Mercedes GLA ne font pas vraiment mieux.

Son habitabilité est correcte, le volume de son coffre de 500 litres aussi, et son équipement se révèle suffisamment complet et technologique par rapport à la concurrence. Le Tonale inaugure même un système de certification de son suivi d'entretien par NFT, qui permet de garantir qu'il est sérieux.

D'abord disponible en moteur hybride de 130 ch ou 160 ch au lancement, le Tonale a pu se trouver, en fin d'année 2022, en hybride rechargeable 280 ch. Ce dernier est donc plus rare en occasion. Techniquement, il repose sur des dessous de modèle Jeep, en particulier le Jeep Compass qui lui prête ses dessous et ses mécaniques. Si l'agrément de conduite des différentes motorisations n'est pas catastrophique, on a tout de même remarqué le manque d'agrément de la boîte DCT à double embrayage sur les micro-hybrides, qui présente un temps de latence et un manque de réactivité en conduite dynamique, un terrain sur lequel ce nouveau SUV était pourtant attendu, en bon modèle Alfa. La version hybride rechargeable est bien meilleure sur ce point.

Mais c'est tout de même plus agréable que le Jeep Compass, qui lui sert de base, mais qui a été revu en profondeur pour coller mieux à la philosophie "Alfa".

Alfa Romeo Tonale : les filières d'approvisionnement

Cela fait maintenant presque 8 mois que le SUV italien est disponible à la vente. Encore relativement discret sur nos routes, on trouve quand même un certain nombre d'offres sur les sites d'annonces traditionnels.

Ce sont évidemment les exemplaires immatriculés par les concessions pour servir de véhicules de démonstration ou de direction, et bien sûr les traditionnelles voitures immatriculées pour atteindre les premiers objectifs de vente, mais qui se retrouvent aussi sec en "occasion 0 km" après quelques semaines ou mois.

Du coup, vous trouverez l'essentiel des offres sur les sites de La Centrale, et du bon coin. On en trouve au moment où ces lignes sont écrites, un peu plus de 200.

La marque Alfa Romeo possède aussi son propre site dédié aux occasions de la marque, avec désormais son propre label baptisé "Alfa Romeo Certified" et non plus "Spoticar". Une façon de distinguer la marque des marques généralistes du groupe Stellantis.

https://www.certified.alfaromeo.fr/

On y trouve en ce moment 74 offres, mais qui se retrouvent pour la plupart sur La Centrale également.

Vous l'aurez compris, ce sont donc les professionnels qui se séparent de leurs premiers véhicules, les particuliers, eux, ne représentant qu'un peu plus de 2 % des vendeurs...