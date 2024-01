L'ancienne BMW Série 8 de Michael Jordan disponible à la vente

La plateforme d'enchères Bring a Trailer dispose dans ses annonces d'une voiture très particulière pour les fans du ballon orange ayant un faible pour les coupés bavarois. Une séduisante BMW 850i E31 bleu nuit de 1991 attire en effet tous les regards grâce à son origine : Michael Jordan ou le plus grand joueur de basket de tous les temps.

Sur les images de la publication, la belle allemande affiche au global un bel état de présentation. Un cliché montre une petite surface de peinture craquelée sur le pare-chocs avant à proximité de la roue droite tandis qu'un autre dévoile le bas de caisse gauche abîmé. Hormis cela, l'auto garde tout son charme avec ses feux escamotables, son long capot abritant son V12 5,0l, ses ouvrants sans montant et sa proue spectaculaire. Les amateurs du tout origine relèveront que les échappements Magnaflow et les jantes AC Schnitzer de 17 pouces chaussées de pneus Continental Extreme Contact gâchent la fête. Le propriétaire actuel se défend en indiquant que Michael Jordan himself avait choisi à l'époque ces roues pour la voiture. Du côté des équipements, la Bmw 850i dispose de la climatisation automatique bi-zone, d'un autoradio cassette à chargeur CD dans le coffre et d'un volant réglable électriquement comme les sièges.

L'ancienne BMW du joueur affiche aujourd'hui l'équivalent de 48 280 kilomètres au compteur pour une enchère en cours de plus de 70 000 dollars (64 000 euros environ). Nul doute que le prix va encore grimper car, cerise sur le gâteau, c'est une boîte manuelle.