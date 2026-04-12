Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi V8

Elle arrive en collection

L’Audi V8, un incroyable vaisseau hi-tech et… oublié !

Dans Rétro / Youngtimer

Stéphane Schlesinger

0  

Outre sa technologie de très haut niveau pour son époque, l’Audi V8 symbolise stratégie de montée en gamme de son constructeur : voici le jalon sans lequel la dynastie des A8 n’aurait pu voir le jour… Un morceau d’histoire puissant, luxueux et abordable, ça vous dit ? Dès 8 000 €.

L’Audi V8, un incroyable vaisseau hi-tech et… oublié !

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Dans son irrésistible montée en gamme, Audi a tenté une première fois d'attaquer les BMW Série 7 et Mercedes Classe S dès 1988 avec son improbable V8. Celle-ci se nomme d'après son moteur, le premier du genre produit par Audi depuis sa renaissance. Allié à la fameuse transmission intégrale Quattro, il constitue un ensemble unique sur le marché, ce qui devait assurer son succès à la voiture, par ailleurs très luxueusement équipée. Cela n'a pas fonctionné commercialement, mais l'Audi V8 demeure un engin atypique, puissant et emblématique d'une époque où la marque aux anneaux savait où elle voulait aller. Un jalon bourré de caractère, à collectionner d'urgence, car sa cote monte !

L'Audi V8, ici en 1988, reprend la coque de la 100 C3, mais se distingue de celle-ci par son avant et ses voies élargies.
L'Audi V8, ici en 1988, reprend la coque de la 100 C3, mais se distingue de celle-ci par son avant et ses voies élargies.

Une série de coups bien assénés. Depuis sa renaissance en 1965, l’histoire d’Audi ressemble à une course de longue haleine jalonnée d’exploits. On pense à la première 100 (1968), conçue en catimini, à la 200 Turbo qui réintroduit en 1979 la suralimentation dans le haut de gamme, à la fameuse Quattro (1980) qui popularise la transmission intégrale, voire à la 100 C3  au Cx record lors de son lancement en 1982…

Les ventes croissent de façon exponentielle, l’image de marque également, pourtant,  BMW et  Mercedes restent devant. La raison ? Leurs succès sur le marché US, où  Audi a plus de mal à percer. Cela dit, cela change avec la 5000 (l’appellation de la 100 C3 outre-Atlantique), dont la ligne ultramoderne plaît. Audi dispose du turbo, mais manque de ce gros moteur dont raffolent les Américains : un V8. Alors, on s’attèle à la tâche dès 1984 en partant de deux 4-cylindres 1,8 l qu’on allie, et en 1988, au salon de Paris l’Audi V8 est lancée.

En France, l'Audi V8 se contentera de jantes de 15, alors qu'en Allemagne, des éléments de 17 étaient proposés. Le Cx chute à 0.34, conte 0.30 à la 100 C3.
En France, l'Audi V8 se contentera de jantes de 15, alors qu'en Allemagne, des éléments de 17 étaient proposés. Le Cx chute à 0.34, conte 0.30 à la 100 C3.

En gros, il s’agit d’une 200 Quattro 20V dotée d’un 8-cylindres en V à quatre arbres à cames en tête, d’un avant spécifique, de voies élargies (avec un nouveau train arrière à bras supplémentaires) et de presque toutes les options possibles. Son bloc de 3 562 cm3 (soit deux fois 1 781 cm3, la cylindrée d’une Golf II GTI par exemple), tout alliage développant 250 ch grâce à ses 32 soupapes s’allie à une toute nouvelle boîte auto ZF à quatre rapports gérés par électronique, et, bien sûr, à la sophistiquée transmission intégrale permanente chère à Audi.

L'Audi V8 reçoit la transmission intégrale Quattro ainsi qu'un train arrière plus raffiné que celui des 100/200 à quatre roues motrices.
L'Audi V8 reçoit la transmission intégrale Quattro ainsi qu'un train arrière plus raffiné que celui des 100/200 à quatre roues motrices.

La V8 (qui aurait pu s’appeler 300) a de quoi donner la réplique à des rivales aussi prestigieuse que les BMW 735i E32, Jaguar XJ6 Mercedes W126 420 SE, d’autant qu’elle dispose d’un atout spécifique : les quatre roues motrices. Hélas, tout ceci se paie cher sur la balance (1 710 kg) et chez son concessionnaire : 420 000 F, soit 118 800 € actuels selon l’Insee. Ce prix tarif colossal va certes de pair avec un équipement riche : clim auto, sellerie en cuir à réglages électriques, hifi, ABS, hifi, et même le système Procon-Ten qui éloigne le volant du conducteur en cas de choc. En option, on trouve le correcteur d’assiette, le toit ouvrant, la banquette chauffante voire le régulateur de vitesse.

Fini les feux fumés, tellement à la mode dans les années 80 en Allemagne, l'Audi V8 passe au rouge.
Fini les feux fumés, tellement à la mode dans les années 80 en Allemagne, l'Audi V8 passe au rouge.

La sauce prend-elle ? Non. D’une part, l’Audi V8 coûte 85 000 F de plus qu’une BMW 735i, d’autre part, elle ne se différencie guère visuellement d’une 100 diesel. Pas très prestigieux. Et un autre handicap, plus inattendu celui-ci, vient des USA. Audi a été l’objet d’un scandale injustifié qui a totalement ruiné non seulement la carrière de sa 5000 mais aussi son image. Résultat, la V8, qui est exportée outre-Atlantique, s’y vend très mal, alors même que la Lexus LS400  y fait un malheur...

D'office, l'Audi V8 s'équipe du système Procon-Ten, un câble reliant les ceintures et le volant, qui recule en même temps que le moteur en cas de choc avant.
D'office, l'Audi V8 s'équipe du système Procon-Ten, un câble reliant les ceintures et le volant, qui recule en même temps que le moteur en cas de choc avant.

En janvier 1990, l’Audi peut s’équiper d’une boîte 6 manuelle, puis elle se décline en version L (pour Lang, étirée de 30 cm) et en juillet 1992, elle bénéficie d’une vraie évolution. Revu, son moteur passe à 4,2 l et 280 ch, de quoi frôler les 250 km/h ! En sus le double airbag et le régulateur de vitesse sont désormais de série. Mais le prix, gonflé à 520 000 F (138 000 € actuels) n’aide absolument pas la voiture à se vendre.

De drôles de disques de frein, à étrier interne, équipent le train avant de l'Audi V8. Surnommés UFO, ils coûtent très cher à remplacer sans apporter quoi que ce soit de déterminant.
De drôles de disques de frein, à étrier interne, équipent le train avant de l'Audi V8. Surnommés UFO, ils coûtent très cher à remplacer sans apporter quoi que ce soit de déterminant.

Celle-ci vivotera jusqu’à l’arrivée de sa remplaçante, l’A8, apparue en 1994, qui connaîtra une destinée toute autre grâce à sa structure en aluminium. Un autre coup marqué par Audi, après l’échec de la V8. Avec celle-ci, le constructeur d’Ingolstadt, bridé par un directoire de VW très prudent, n'a pu se doter d’un haut de gamme qu'à moindre frais, un peu comme Peugeot avec la  604 et encore, sans la carrosserie spécifique. Un modèle de transition en somme, dont Ferdinand Piëch, nommé patron d’Audi en 1988, espérait vendre 14 000 unités annuelles. Au total, ce seront moins de 22 000 exemplaires qui s’écouleront en six ans…

En 1989, l'Audi V8 est révélée en version L, pour Lang, allongée de 30 cm.
En 1989, l'Audi V8 est révélée en version L, pour Lang, allongée de 30 cm.

Combien ça coûte ?

En bon état, une Audi V8 3,6 l débute à 8 000 €, et culminera à 13 000 € si elle est vraiment très belle. Ajoutez aisément 2 000 € pour une 4,2 l. Evidemment, en cas de très faible kilométrage, les prix s’envolent, surtout en Allemagne, où la V8 est déjà bien plus chère qu’en France. Il ne serait pas étonnant qu’il en aille bientôt de même chez nous… Les Lang ? A titre indicatif, Bonhams a vendu une belle 4,2 l (mais à réviser) pour 14 560 € en Allemagne en décembre 2024.

En 1992, la V8 gagne en muscle, son moteur passant à 4,2 l et 280 ch. Cette évolution bénéficie d'office de belles jantes BBS.
En 1992, la V8 gagne en muscle, son moteur passant à 4,2 l et 280 ch. Cette évolution bénéficie d'office de belles jantes BBS.

Quelle version choisir ?

Vu le faible écart de prix, mieux vaut une 4,2 l, plus performante, équipée et aboutie.

Vue de l'arrière, l'Audi V8 4.2 ne change pas. En boîte manuelle, elle affiche des performances presque sportives, qui en font une sorte de sleeper.
Vue de l'arrière, l'Audi V8 4.2 ne change pas. En boîte manuelle, elle affiche des performances presque sportives, qui en font une sorte de sleeper.

Les versions collector

Toutes, en particulier les 4,2 l, moins courantes que les 3,6 l auto, surtout avec la boîte manuelle. Les Lang sont plus rares mais pas forcément plus recherchées.

Le moteur de l'Audi V8 est très solide, à condition de bien en changer la courroie de distribution régulièrement, ce qui coûte cher. Le convertisseur de boîte est moins robuste.
Le moteur de l'Audi V8 est très solide, à condition de bien en changer la courroie de distribution régulièrement, ce qui coûte cher. Le convertisseur de boîte est moins robuste.

Que surveiller ?

L’Audi V8 pâtit de cette combinaison de caractéristiques a priori délétère : fabrication ancienne et haute technicité. Heureusement, elle bénéficie d’une construction de haute qualité, et affiche une grande fiabilité moteur. Son V8 encaisse de très gros kilométrages, à condition d’avoir été bien entretenu, ce qui passe par un changement (coûteux) de la courroie de distribution tous les 120 000 km maxi.

De son côté, la transmission complète a besoin de vidanges régulières, ce qui n’empêche pas une faiblesse du convertisseur de la boîte auto. A surveiller également, l’état des bobines. Dans l’habitacle, le vieillissement est excellent, mais les dysfonctionnements électriques sont potentiellement nombreux, alors que l’afficheur de l’ordinateur de bord perd ses pixels. Le souci, ce sont tous les petits pépins que l’on peut rencontrer vu l’âge de la voiture (silentblocs à changer, connecteurs défectueux, etc.), pas forcément simples à trouver, Audi n’ayant pas développé de programme très évolué pour ses anciennes. 

Surtout, les freins avant, de conception originale (les étriers mordent les disques par l’intérieur) sont très, très onéreux : plus de 600 € pièce. Bizarres, ils sont souvent surnommés UFO (OVNI en anglais). Dans tous les cas, il faut opter pour un exemplaire dûment suivi, et sans corrosion, même si la V8 résiste vaillamment à la rouille, ses tôles étant galvanisées. Globalement, sa maintenance coûte cher, ce qui est logique vu son standing.

Avant tout confortable, l'Audi V8 3.6 rassure. Mais s'il émet un joli bruit, son moteur manque de punch, et son comportement demeure très paisible.
Avant tout confortable, l'Audi V8 3.6 rassure. Mais s'il émet un joli bruit, son moteur manque de punch, et son comportement demeure très paisible.

Sur la route

La ligne tendue de la V8 affiche un charme typiquement eighties. On peut ne pas aimer, mais personnellement, j’y suis sensible, même si elle se différencie trop peu de celle d’une banale 100 C3. Même topo dans l’habitacle, qui reste celui de la 100 dans ses grandes lignes. Dans le détail, la profusion de bois et de cuir lui confère un certain cachet, d’autant que la finition est très soignée.

Le tableau de l'Audi V8 séduit par sa finition, ses matériaux et ses lignes douces, mais il ne se différencie pas assez de celui d'une 100.
Le tableau de l'Audi V8 séduit par sa finition, ses matériaux et ses lignes douces, mais il ne se différencie pas assez de celui d'une 100.

On est fort bien installé dans les sièges, et on trouve une position de conduite impeccable, même si le volant ne se règle pas. Etonnant… Mais la visibilité panoramique tranche avec l’ambiance panzer des modèles actuels ! Le moteur envahit ce cockpit chic et vintage d’une sonorité typiquement V8, mais feutrée. D’ailleurs, l’insonorisation demeure remarquable, tout comme le confort général, les suspensions effaçant les inégalités très proprement. De sorte qu’en conduite tranquille, cette Audi distille un grand agrément.

De beaux sièges à réglages électriques pour l'Audi V8, livrés de série qui plus est, contrairement au toit ouvrant.
De beaux sièges à réglages électriques pour l'Audi V8, livrés de série qui plus est, contrairement au toit ouvrant.

Seulement… Son 3,6 l, s’il séduit par sa douceur et son onctuosité, manque de punch. Il s’exprime mieux dans les tours, seulement, la boîte auto, douce mais lente, et le poids élevé le musèlent. De plus, si la V8 rassure et file de façon imperturbablement droite sur autoroute, elle n’aime pas les virolos, où elle se révèle pataude et sous-vireuse. En réalité, on a affaire à un vaisseau autoroutier, certes un peu gourmande : 13 l/100 km en moyenne.

 

L’alternative youngtimer

Audi A8 W12 (2001 – 2002)

Très puissante, noble mécaniquement et confortable au plus haut point, l'Audi A8 W12 conserve une sobriété de bon ton. Une autre époque : le début des années 2000...
Très puissante, noble mécaniquement et confortable au plus haut point, l'Audi A8 W12 conserve une sobriété de bon ton. Une autre époque : le début des années 2000...

Vous voulez un vaisseau-amiral Audi aussi excessif que la V8 en son temps ? Alors il faut vous tourner vers l’A8 W12, au moteur exceptionnel. En effet, celui-ci, en réalité l’assemblage de deux VR6 (ce qui rappelle le V8, assemblage de deux 4-cylindres 1,8 l), comporte 12 cylindres en W. Cela donne un 6,0 l développant 420 ch, qui s’allie, bien sûr à une transmission intégrale et une boîte auto ZF Tiptronic à 5 rapports.

Grâce à une construction en aluminium, l’ensemble reste sous les deux tonnes, ce qui favorise l’obtention de hautes performances : 250 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h effectué en 5,8 s. Cela dit, le but de cet engin est bien le confort et non le sport, comme en témoignent la carrossée allongée (5,16 m) la suspension pneumatique et l’équipement considérable. Une Audi superlative, rapide, confortable, sûre et exclusive. Elle ne sera produite qu’à 650 unités environ. Dès 18 000 €.

Audi V8 (1989), la fiche technique

  • Moteur : 8 cylindres en V, 3 562 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : jambes de force, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; bras superposés ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 4 automatique, quatre roues motrices
  • Puissance : 250 ch à 5 800 tr/min
  • Couple : 340 Nm à 4 000 tr/min
  • Poids : 1 710 kg
  • Vitesse maxi : 235 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 9,2 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces d'Audi anciennes, rendez-vous sur le site de La Centrale.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Audi V8

Audi V8

SPONSORISE

Actualité Audi V8

Voir toute l'actu Audi V8