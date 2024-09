L’Opel Meriva rappelé pour un problème de pollution.

Il y a maintenant un peu plus de 7 ans, le groupe français PSA, qui comprenait alors Citroën, DS Automobiles et Peugeot, rachète la filiale européenne de General Motors. Celle-ci commercialisa alors des véhicules sous les marques Opel et Vauxhall. Depuis, les modèles de ces marques ont récupéré les moteurs Puretech et BlueHDi, avec les nombreux problèmes qui vont avec.

Mais les productions Opel/Vauxhall d’avant cette période "française" étaient loin d’être irréprochables. Un nouveau rappel, auquel Opel a accordé la référence KCP, le démontre. Une opération d’ampleur puisqu’elle concerne des Meriva sortis de chaîne entre le 17 avril 2013 et le 23 mars 2017. Ainsi, dans notre pays, ce sont possiblement, l’information n’ayant pas été confirmée par le constructeur, plus de 20 000 exemplaires qui vont devoir repasser en atelier.

Trop de NOx

Depuis le feuilleton sur les airbags défaillants des Citroën C3 et DS 3, le groupe, devenu depuis Stellantis lors du rapprochement avec Fiat/Chrysler, semble devenu avare en matière d’informations concernant les rappels. Aussi, nous devons nous contenter du rapport fait par les services concernés de l’Union Européenne.

Celui-ci indique simplement que sur une partie de la production (type CE e4*2007/46*0165* suivis des nombres compris entre 08 et 16, et e4*2007/46*0271* suivis des nombres compris entre 05 et 10), il a été relevé des émissions d’oxydes d’azote (NOx) supérieures aux limites légales. Avons-nous ici affaire à un mini-Dieselgate ?