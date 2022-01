L'Opel Mokka 2 arrive en occasion : un cousin du Peugeot 2008, à prix plus juste ?

L'Opel Mokka de seconde génération est un cousin technique du Peugeot 2008, et du DS 3 Crossback. Il est d'ailleurs produit sur les mêmes chaînes d'assemblage que ce dernier, dans l'usine Stellantis de Poissy dans les Yvelines (78).

Même plateforme, mêmes moteurs, mêmes boîtes de vitesses et architecture électronique, les dessous sont donc très semblables entre les 3 modèles.

On peut donc s'attendre de la part du Mokka à des prestations très proche de celles de son concurrent frontal de la même famille, le 2008 de Peugeot. Ce dernier, nous l'avions observé, est fort cher en occasion récente, preuve de son attractivité sur le marché de la seconde main. Le Mokka, un peu mieux placé niveau tarif en neuf, et potentiellement moins demandé en occasion, devrait dès lors pouvoir représenter une meilleure affaire, avec une décote supérieure. C'est ce que nous allons nous atteler à vérifier ici.

Mais déjà, parlons de ces prestations. Plus court de 15 cm que le "grand" Peugeot 2008, et se rapprochant en cela plus du DS 3 Crossback, le Mokka est logiquement moins accueillant au niveau des places arrière et du volume de coffre. Avec 350 litres en versions thermiques et 310 litres en version électrique Mokka-e, c'est moyen, et moins bien qu'un Citroën C3 Aircross de taille comparable par exemple (410 à 520 litres).

Mais c'est suffisant pour l'usage auquel il est destiné. Par ailleurs, le nouveau Mokka se distingue complètement esthétiquement de ses cousins. Il est le premier dans la gamme Opel à adopter la calandre dite "Vizor", qui intègre les optiques. Il peut opter pour un capot de couleur noire, une option à 300 € qui lui donne un style tout à fait particulier, qu'on aime ou pas...

Dynamiquement, il ne manque pas d'intérêt, avec une tenue de route sans reproche, un compromis confort/comportement équivalent à celui du 2008, mais une moindre vivacité de la direction et donc un sentiment global de modèle un peu plus sage.

Le style intérieur est un peu sombre, mais moderne, bien que très différent de ce que proposent les 2008 et DS 3 Crossback. La qualité de fabrication est de bon niveau, et l'équipement regroupe tout ce que peut proposer le groupe Stellantis dans ce segment. C'est-à-dire qu'il ne manque rien.

Alors ce Mokka ? Ne serait-il pas la meilleure proposition du lot ? Oui, s'il s'avère effectivement moins cher à l'acquisition. Mais avant cela, voyons où l'on peut potentiellement dénicher les occasions récentes de ce modèle.

Opel Mokka 2 d'occasion : les filières d'approvisionnement

Débarqué en concession il y a de cela maintenant 9 mois, le SUV urbain au blitz commence à se retrouver en nombre sur le marché fort tendu de l'occasion récente.

Bien sûr, à cet âge, ce sont en majorité les concessionnaires et les professionnels de l'automobile qui proposent des modèles à la revente, le plus souvent des véhicules de démonstration ou de direction. Ainsi les particuliers ne représentent qu'environ 1,5 % au sein de l'offre.

Vous trouverez, en tant qu'acheteur potentiel, votre bonheur parmi les 800 annonces en ligne à l'heure où ces lignes sont écrites. Elles sont publiées en immense majorité sur les 2 sites de vente de voitures d'occasion les plus importants, à savoir La Centrale, et le bon coin.

Vous pouvez aussi passer par le site internet du constructeur, qui possède une rubrique occasion :

https://www.opel.fr/opel-occasions.html

Mais elle vous renverra directement vers le site Spoticar, le récent label qui regroupe toutes les occasions des marques du groupe Stellantis :

https://www.spoticar.fr/occasions/opel-selection

Ainsi le label Opel Selection devient lui aussi Spoticar. Et on trouve sur ce site un peu moins d'une centaine de modèles de Mokka de seconde génération.

Les collaborateurs Opel ne disposent pas de site dédié pour vendre leurs occasions.