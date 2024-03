Avec cette nouvelle insolite, le designer Ian Callum ravira les fans de belles anglaises et de véhicules d'exception. Il vient en effet d'annoncer aider le propriétaire de la dernière Jaguar C-X75 restante utilisée lors des tournages des cascades du film 007 Spectre sorti dans les salles sombres en 2015.

Conformément à n'importe quel véhicule destiné à cet usage, l'auto embarquait de multiples éléments à retirer pour y apposer des plaques d'immatriculation. Les rétroviseurs initialement en mousse sont par exemple remplacés par des équivalents plus traditionnels avec des clignotants, l'habitacle gagne un nouveau levier de vitesse tandis que les surfaces vitrées sont désormais badgées "E" pour l'homologation. La partie mécanique sur-mesure pour le film demeure toujours aussi impressionnante mais elle passe forcément par l'adoption de catalyseurs, d'une programmation moteur plus adaptée à un usage quotidien et un échappement moins sonore.

La C-X75 des cascades du film 007 Spectre homologuée pour la route

Pour rappel, les Jaguar C-X75 transformées pour les tournages troquent leur quatre cylindres électrifié pour un bloc V8 5l survitaminé délivrant la bagatelle de 550 chevaux. Comprenez par là que cette voiture sera unique avec ses plaques d'immatriculation et son moteur très différent de celui du concept initialement pensé par le constructeur britannique. Rendez-vous le 21 avril pour découvrir le résultat lors d'une intronisation exclusive préparée par Ian Callum.