La Centrale, le bon coin, etc. : quels sont les meilleurs sites de petites annonces auto ?

Commençons par évacuer immédiatement le sujet : apprenez (si vous ne le savez pas déjà), que Caradisiac et La Centrale appartiennent au même groupe (Carboat Media), qui édite, entre autres, les deux sites. Cela ne nous empêche pas de l'intégrer à notre comparatif (ce serait une faute de ne pas le faire), et de lui réserver comme à notre habitude le même traitement, objectif, qu'aux autres.

Bon an, mal an, il se vend entre 2,5 et 3 fois plus de voitures d'occasion que de neuves. Les particuliers représentent la grande majorité des vendeurs et des acquéreurs, avec plus de 60 % des transactions. Un marché énorme, qui pour fonctionner à besoin de 3 rouages: vendeurs et acheteurs bien sûr, mais aussi, et c'est primordial, un moyen de les faire se rencontrer !

C'est ainsi qu'entrent en scène les sites spécialisés dans les petites annonces automobiles. Oui, les sites, et pas les journaux. Ces derniers ont aujourd'hui disparu, rendus inutiles par la puissance du web, sauf à des niveaux très locaux, ou dans la presse quotidienne régionale. Ils sont marginaux.

Au contraire, les géants d'internet sont désormais très bien installés dans le paysage. Tout le monde connaît aujourd'hui les sites de La Centrale ou du bon coin, qui sont les deux "entremetteurs" principaux dans l'hexagone. Mais il en existe d'autres. Et depuis notre dernier comparatif, certains ont disparu (321auto, qui est en "maintenance"), quand d'autres sont venus affronter et chatouiller les références (CarGurus, en provenance des États-Unis). Nous avons réuni pour ce grand comparatif ceux qui possèdent une certaine visibilité sur les moteurs de recherche.

Nouveau comparatif avec des critères supplémentaires

Le but du jeu : les départager. Sur des critères de nombre d'annonces, de qualité, de sécurité, de possibilité de tri, de services annexes, etc. Et ce, aussi bien du côté des vendeurs, que du côté des acheteurs. Nous avons d'ailleurs mélangé les critères importants des uns comme des autres, sachant que l'on sera, dans sa vie d'automobiliste, tantôt acheteur, tantôt vendeur.

Par rapport à notre dernier comparatif, nous avons ajouté de nouveaux critères, comme la présence ou non de notation des vendeurs, ou encore l'apparition de système pour évaluer si les annonces sont de bonnes affaires ou pas. Des services qui sont apparus sur les sites de La Centrale ou de Cargurus par exemple.

Par contre sachez-le, nous n'avons pas tenu compte de "l'efficacité" des sites, c’est-à-dire de leur capacité à attirer les acheteurs en étant par exemple mieux référencés sur Google, ou tout simplement mieux connus, ou grâce à leur simplicité.

Nous nous sommes uniquement attachés à leurs qualités intrinsèques. Pour votre information cependant, ce sont les sites du bon coin et de la Centrale qui sont les plus efficaces en termes de visibilité et de nombre de contacts. De très loin. Ce sont des rouleaux compresseurs de la petite annonce.

Voici le tableau récapitulatif de notre enquête, sous forme d'image. Beaucoup d'informations implique une lisibilité médiocre. Mais il suffit simplement de cliquer sur l'image pour l'ouvrir en grand et la rendre lisible. Nous avons coloré en vert, pour chaque critère, les ou les meilleurs sites. Et en rouge le ou les pires.

LE PALMARÈS

À partir de ce tableau, nous avons élaboré un palmarès. Nous avons tenu compte prioritairement du nombre d'annonces en ligne, mais aussi, de tout ce qui touche à la sécurité des annonces (coordonnées, documents et informations nécessaires à la mise en ligne), et de tout ce qui permet de savoir si une annonce ou un vendeur sont fiables et intéressants. Le critère "prix pour mettre en ligne une annonce" est désormais caduque, tous les sites étant gratuits pour les particuliers.

Quels sont donc les meilleurs sites de petites annonces ? Voici le verdict de Caradisiac

Classement Nom du site Points forts Points faibles 1 La Centrale Annonces désormais gratuites pour tous les vendeurs, quel que soit le prix de la voiture Sécurisation des coordonnées du vendeur (pas de spam) Nombre de photos (50) Durée de l'annonce (jusqu'à la vente) Indicateur de bonnes affaires/mauvaises affaires Possibilité de suivre les baisses de prix Historique du véhicule disponible pour de nombreuses annonces Critères de tri très nombreux Services annexes nombreux Impossibilité d'écrire un descriptif personnel Tellement de choix dans les critères de tri que cela en devient compliqué. Ergonomie compliquée. 2 Autoscout24 Toutes annonces gratuites Énormément de critères de tri 15 photos gratuites Possibilité d'imprimer des affichettes Pas de sécurisation du dépôt d'annonce (risque de fausses annonces) Prix des options élevé 3 Paru Vendu Nombre d'annonces Annonces gratuites Prix des options raisonnable Durée de l'annonce 3 photos seulement Sécurité du dépôt d'annonce faible Pratiquement aucun service annexe 4 Le Bon Coin Simplicité du site Simplicité du dépôt d'annonce Toutes annonces gratuites Offre de paiement sécurisé Paypar, mais elle n'est bizarrement plus mise en avant sur le site Aucune sécurité (risque d'arnaque et de spam élevé) Options payantes très chères et ayant encore augmenté 3 photos gratuites seulement Peu de critères de tri Durée d'annonce de 2 mois seulement Pratiquement aucun service annexe 5 CarGurus Nombre important d'annonces Indicateur de bonnes affaires/mauvaises affaires Possibilité de suivre les baisses de prix Pas de dépôt d'annonce possible pour les particuliers Peu de services annexes 6 L'argus L'image de marque Pas de dépôt d'annonce possible pour les particuliers, qui sont orientés vers un rachat par un professionnel. C'est apparemment assumé. Cote payante (et chère)

La marketplace de Facebook : un cas particulier

Facebook a lancé il y a maintenant plus de 2 ans sa "marketplace", où, à la manière du bon coin, tout se vend et s'achète. On y trouve du coup de nombreuses annonces pour des automobiles. Mais le tout est toujours très fouillis, complètement désorganisé, peu lisible. Cela n'a pas changé depuis notre dernière enquête.

Bilan, on ne peut pas considérer Facebook comme un spécialiste de la petite annonce automobile, même si de bonnes affaires sont possibles. Attention, les arnaques sont également nombreuses, comme nous avons pu le constater.

LE BILAN

Les choses n'ont pas fondamentalement évolué depuis notre dernier compratif. Les deux poids-lourds du marché sont toujours Le Bon Coin et La Centrale. Et même si d'autres sites, nous pensons à Autscout24 en particulier, proposent une bonne expérience de dépôt et de recherche d'annonce pour les particuliers, ils sont finalement beaucoup moins efficients car moins bien référencés et peu connus spontanément.

Nous constatons aussi la montée en puissance d'un nouvel acteur, qui dispose déjà de beaucoup d'annonces : CarGurus. Si les services annexes sont rares sur ce site, il propose tout de même, comme sur La Centrale, un indice de fiabilité du vendeur et une estimation de l'aspect bonne affaire/mauvaise affaire. Cela dit, il échoue mal classé, tout simplement car le dépôt d'annonce est impossible pour un particulier. Il ne s'adresse donc, comme L'argus, qu'aux acheteurs.

Des deux références du marché, donc, il en est un, certes efficace, dont il faut se méfier. Le bon coin reste en effet un puits à arnaques en tout genre. Les tentatives de récupération de données sont monnaie courante, les spams suite au dépôt d'annonce, réguliers. Les acheteurs fantômes aussi. Il remonte cependant dans nos classements, essentiellement grâce à CarGurus, qui en ne s'adressant qu'aux acheteurs est relégué en avant-dernière position.

Un peu moins efficace en termes de prises de contact, La Centrale reste le site le plus "sérieux" sur le marché. Il a fait de la sécurité son cheval de bataille. Et est loin devant sur de nombreux critères (nombre de photos, services annexes, durée d'annonce), et est désormais entièrement gratuit, tout en proposant de nouvelles informations, comme l'indicateur de bonnes affaires. Il termine logiquement premier de notre comparatif, même si l'impossibilité de rédiger sa propre annonce est toujours un point négatif, compensé par le fait qu'on ne peut donc pas se faire embobiner par le texte rusé d'un vendeur filou...