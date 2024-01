La Chine dépasse le Japon et devient le 1er exportateur de voitures dans le monde

Quel pays exporte le plus de voitures dans le monde ? Depuis de longues années, ce titre revenait systématiquement au Japon avec d’énormes volumes de véhicules construits au pays du soleil levant puis commercialisés dans d’autres contrées. Les Allemands restent traditionnellement eux aussi de gros exportateurs, de même que les Sud-coréens qui ont beaucoup progressé au cours de la dernière décennie.

Mais l’essor de l’industrie automobile électrique chinoise permet déjà au pays de devenir le premier exportateur automobile mondial. En 2022, déjà, la Chine avait dépassé l'Allemagne au rang des plus gros exportateurs du monde. En 2023 sur les onze premiers mois de l’année, pas moins de 4,41 millions d’autos ont été exportées depuis la Chine d’après l’association des constructeurs automobiles chinois (CAAM) soit une hausse de 58% par rapport à la même période en 2022. Dans le même temps, le Japon n’a exporté « que » 3,99 millions de voitures dans le monde d’après les journalistes du Nikkei Asia cités par Carscoops. Un chiffre en augmentation de 15% qui ne suffira donc pas à empêcher les Chinois de passer devant, sauf retournement improbable de la situation sur le dernier mois de décembre 2023.

Merci aussi aux marques européennes et américaines

Précisons qu’on parle ici des voitures fabriquées en Chine puis exportées ailleurs. Outre les voitures des marques chinoises, cela inclut aussi tous les véhicules construits par des marques américaines et européennes en Chine puis exportées ensuite. Rappelons que Tesla exporte beaucoup de véhicules depuis la Chine, que BMW fabrique la nouvelle Mini électrique dans le pays, que Cupra y assemble le Tavascan et que le haut de gamme de DS vient lui aussi de Chine. De la même façon, les voitures chinoises, japonaises ou allemandes construites dans d’autres pays (notamment l’Europe ou les Etats-Unis) ne sont évidemment pas prises en compte dans ce classement. Rien que Toyota, par exemple, construit plus de six millions de voitures chaque année dans le monde hors du japon.