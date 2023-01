La Chine déjà devant l'Allemagne dans les exportations de voitures

Voilà un indice de plus sur la grosse montée en puissance de la Chine dans l’industrie automobile. Outre sa domination sur la fabrication des batteries et des composants d’automobile, l’Empire du milieu a augmenté ses exportations automobiles de 54% en 2022 par rapport à 2021 (et de 120% rien que pour les voitures électriques). Avec 3,11 millions d’autos écoulées dans le reste du monde, la Chine vient tout simplement de dépasser l’Allemagne qui n’a exporté « que » 2,61 millions de véhicules en 2022 (en hausse de 10%). Tout un symbole !

La prochaine étape sera vraisemblablement le dépassement du Japon, qui a exporté 3,2 millions de voitures dans le monde sur les 11 premiers mois de l’année 2022 d’après les journalistes des Echos. Compte tenu de la croissance actuelle du marché automobile chinois vers l’extérieur, la Chine pourrait devenir le premier exportateur mondial de voitures dès cette année 2023.

Lutter face aux marques chinoises

Les exportations représentent désormais 11,5% du total de la production automobile chinoise. Rappelons que des marques comme MG sont en train de frapper très fort sur notre marché, en cassant les prix de leurs nouvelles autos électriques par rapport aux références établies. Avec l’arrivée de nouveaux constructeurs chinois comme Byd et le développement des gammes des autres marques, les fabricants européens risquent de souffrir d’autant plus.