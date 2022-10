Voitures électriques : la Chine aurait "10 ans d'avance" sur les Etats-Unis

En 2022, tous les constructeurs automobiles majeurs proposent des voitures électriques. Même aux Etats-Unis, où les marques et les consommateurs sont nettement moins portés sur cette technologie, il existe désormais des modèles électriques dans toutes les gammes. En Europe, l'électrification devient carrément obligatoire avec la mise en place de l'interdiction totale des ventes de voitures thermiques dès 2035. Mais d'après les experts de GlobalData, il va falloir beaucoup de temps pour rattraper la Chine sur les voitures électriques. Grâce à de gigantesques investissements décidés bien plus tôt qu'en Occident en la matière, l'Empire du Milieu posséderait une avance déterminante qui va même se confirmer d'ici la fin de la décennie. La Chine couvrirait pas moins de 60% des ventes totales de voitures électriques dans le monde en 2030. Elle contrôlerait actuellement 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques en comptant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

10 ans d'avance sur les Etats-Unis

Alors que la Chine possède actuellement six des plus gros fabricants de batteries automobiles dans le monde et compte pour 56% du marché global de batteries, elle bénéficierait d'une avance de 10 ans par rapport aux Etats-Unis d'après l'analyste Amalia Maiden. « La récente taxe Biden sur les constructeurs étrangers va permettre aux USA d'accéler leur transition vers les voitures électriques, mais il faudra jusqu'à 10 ans pour qu'ils rattrapent leur retard le temps de créer de nouvelles mines et autres moyens de production nécessaires, en plus de développer le réseau de charge dans le pays ».

Tesla en leader de l'automobile électrique américaine

Rappelons tout de même que grâce à la marque Tesla, les Etats-Unis possèdent un acteur de poids sur les voitures électriques. La marque d'Elon Musk devrait vendre largement plus d'un million de voitures dans le monde en 2022 et possède le plus grand réseau de recharge rapide de la planète. Mais les autres marques américaines sont pour l'instant en retard malgré de gros investissements ces dernières années.