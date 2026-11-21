Alors qu’en Europe les ventes de voitures électriques sont dopées par l’envolée des prix des carburants, dépassant les 30 % du marché cet automne (et 40 % en France), la Commission européenne envisage pourtant d’assouplir encore l’objectif de 100 % de wattures en 2035.

Il avait déjà été ramené à 90 % il y a près d’un an, à condition que les 10 % de voitures thermiques soient compensés par un verdissement de la production (acier bas carbone…). Cette fois, il s’agit de descendre à 87,5%, de compter pour 1,4 véhicule chaque petit VE de moins de 4,20 m produit en Europe, voire de considérer comme « zéro émission » les voitures thermiques fonctionnant aux carburants de synthèse neutres en carbone - les fameux e-fuels - ou distillés à partir de déchets.

Même si cela n’a aucun rapport avec l’Industrial accord act (IAA) actuellement débattu à la Commission et qui devrait protéger l’industrie européenne de la concurrence chinoise, l’intention est voisine. Il s’agit de préserver l’avantage compétitif qu’auraient les constructeurs européens en matière de moteur à explosion.

L’exemple des motos chinoises

Personnellement, je ne crois pas à cet avantage occidental, je suis même persuadé que si la voiture électrique n’existait pas, nous serions tout autant menacé de submersion industrielle, mais c’est un autre sujet.

D’abord parce que les BYD, Xpeng, SAIC, Geely et consorts savent depuis longtemps concevoir et produire des moteurs à pistons, ils en équipent d’ailleurs la majorité des modèles qu’ils produisent. Certes, en Chine, les voitures « électrifiées » sont désormais majoritaires, mais c’est en comptant les hybrides rechargeables.

Ensuite parce qu’il suffit d’observer la déferlante de motos chinoises sur un marché européen encore à 99,9 % thermique pour constater que l’expertise historique des BMW, Ducati, KTM, Triumph et des quatre japonais en matière de culasses et pistons ne pèse pas bien lourd. Ce qu’a aussi démontré cette année ZXMoto, fondé en 2024, en remportant six victoires en World Supersport et en préparant pour la saison 2028 de WorldSBK un original 5 cylindres.

Enfin, je n’arrive pas à me représenter le paysage automobile d’après 2035 avec ces quelques voitures thermiques neuves qui disposeraient, dans des stations de plus en plus rares car de moins en moins fréquentées, de pompes séparées car elles ne pourraient fonctionner qu’avec ce carburant synthétique. A combien le litre au fait ? Et y en aura t-il dans toutes les stations ? Faudra t’il prévoir des réservoirs de 150 litres ?

De l’essence de synthèse ? Oui, en bidons de 15 litres

Je prends le pari que cela n’existera pas, qu’il n’y aura pas de carburant miracle faute de clientèle suffisante. De même qu’on ne trouve aujourd’hui de l’essence aviation à 100 d’octane que dans les aérodromes, l’e-fuel ne sera disponible qu’aux abords de certains circuits que fréquenteront quelques passionnés ou riches porschistes ou ferraristes. Ou, à la rigueur, comme au début du siècle dernier, en bidons de 15 litres,rangés à côté du liquide lave glace et des bombes anti-crevaison dans les stations… de recharge.

Ce que je vois venir, et pour être franc, ce que je redoute, c’est que bien avant 2035, la fin de la voiture thermique ressemble à ce qu’ont été les débuts de la voiture électrique : une période incertaine et désagréable.

Je vous brosse le tableau, en miroir:

- On se moquait des pionniers de la watture, de leurs Nissan Leaf, Renault Zoé, Mia, Peugeot Ion, BMW i3 et autres bizarreries hors de prix. Ces gens-là étaient des bobos ou des écolos fanatiques, ils se croyaient supérieurs, ils nous agaçaient. On les plaignait un peu aussi avec leurs 100 km d’autonomie, scotché à 90 ou 100 km/h sur la voie de droite, leurs acrobaties d’itinéraire pour trouver du jus, leur sac de câbles emmêlés, leurs fins de trajets avec gants, bonnet et doudoune pour économiser le chauffage…

On se moquera des derniers partisans de la thermique avec leurs moteurs bruyants et possiblement puants, leurs guimbardes qui ne valent plus que le prix de la ferraille. Ces gens-là seront des réactionnaires ou des fanatiques qui persistent à polluer l’atmosphère, ils nous feront un peu pitié avec leurs réservoirs de plus en plus difficiles à remplir à mesure que disparaissent les pompes, leurs misères mécaniques de plus en plus insolubles faute de pièces et de mécaniciens.

Trente millions de « fumantes » à purger.

Bien avant 2035, les valeurs de revente misérables promises aux derniers modèles hybrides, essence ou diesel finiront de dissuader les acheteurs : on trouvera des électriques moins chères mais surtout qui tiennent mieux la côte.

Au final, dans un marché de plus en plus largement dominé par l’électrique, avec des bornes de recharge qui remplaceront peu à peu les pompes à carburant, il deviendra aussi incongru et aventureux d’acheter une thermique qu’il l’était d’acheter une électrique à la fin des années 2000.

De même que le problème des valeurs résiduelles a longtemps freiné l’essor de la voiture électrique, dissuadant les acheteurs d’acheter et surtout les vendeurs de vendre -et encore plus de louer - des électriques par peur d’avoir à les reprendre, c’est cette question de la revente qui accélèrera la fin de la voiture à pétrole : les concessionnaires n’en voudront bientôt plus dans leurs showrooms.

Et passé 2035, le créneau de la voiture thermique d’occasion ne sera pas l’eldorado qu’imaginent certains, persuadés que la rareté fera le prix. Quelle rareté ? Il y aura juste un parc de plus de 30 millions de « fumantes » à purger, qui fera l’aubaine de quelques ruraux fauchés, prêts à trimballer un bidon d’essence dans le coffre, mais qui sera essentiellement orienté vers les casses ou exporté vers l’Afrique et l’Europe de l’Est.

Quant à espérer de futures voitures de collection, je ne crois pas qu’il y ait eu, il y a un siècle quand l’automobile s’imposait, beaucoup de collectionneurs de calèches, diligences, landaus ou phaétons.