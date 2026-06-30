La future sportive espagnole Cupra Leon VZ TCR entre dans sa dernière période de validation avant son lancement commercial en fin d’année.

Prenez une Cupra Leon, installez dans le compartiment moteur un bloc turbocompressé de 325 ch et 420 Nm de couple. Associez le tout à une transmission à double embrayage DSG7, n’oubliez pas un blocage de différentiel avant à commande électronique (VAQ) intégré pour passer toute la puissance sur la route et vous obtenez une Cupra Leon VZ TCR.

Il n’y a pas que ça pour obtenir une Cupra Leon VZ TCR puisqu’il vous faut aussi un châssis amélioré avec un contrôle adaptatif du châssis (DCC), des amortisseurs Öhlins issus de la compétition, des freins Akebono avec étriers à 6 pistons, et un échappement spécifique pour un son incomparable. Cette future Cupra Leon VZ TCR de route, s’inspire de la Cupra Leon VZ TCR qui a remporté des titres dans des championnats TCR de voitures de tourisme.

Essais sur la Nordschleife pour la voiture de présérie

Née sur la piste, mais pensée pour la route, la Cupra Leon VZ TCR ne sera proposée qu’en série limitée à 499 exemplaires (pour représenter l’une des 499 Leon de compétition construites au fil des ans). Elle affiche des éléments de carrosserie spécifiques comme le becquet situé au-dessus de la lunette arrière qui a été conçu tout spécialement pour elle. Des jantes au dessin exclusif et des pneus larges renforcent l’aspect sportif du modèle. Le prototype photographié qui est un modèle de présérie de la Cupra Leon VZ TCR a récemment été aperçu lors d’essais sur le Nürburgring, où il a été soumis à un programme de tests intensifs sur la Nordschleife.

Moteur de la Golf GTI Edition 50

Afin de rendre cette voiture encore plus exclusive, elle dispose de sièges arrière amovibles, de ceintures de sécurité à harnais avec 4 sangles pour les sièges avant CUPBucket et un numéro de série gravé au laser gravé sur le panneau de porte. Reprenant le moteur de sa cousine du groupe Volkswagen, la Volkswagen Golf GTI Edition 50, la Cupra Leon VZ TCR peut passer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Quant à sa vitesse de pointe, elle n’est pas limitée électroniquement et devrait atteindre les 270 km/h. Cette berline sportive CUPRA Leon VZ TCR a été conçue, développée et sera produite au siège de la marque espagnole à Martorell.