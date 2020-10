Essai vidéo - Cupra Leon e-Hybrid (2020) : 245 ch et un bonus à la clé

En bref



Compacte sportive

Puissance : 245 ch

Bonus : 2 000 €

Cette Leon n’est pas une Seat, mais une Cupra. Cupra, c’est la jeune marque espagnole enfantée par les services marketing de Seat en 2018 sous l’égide du groupe Volkswagen. Son objectif ? Concevoir des voitures de sport performantes. Jusqu’ici la meilleure ambassadrice de ce label est sans aucun doute la Leon. Sous ses lignes sobres et avec près de 300 ch sous le capot, la compacte a tenu têtes aux reines de la catégorie, les Renault Mégane RS et Honda Civic Type R, en signant un record sur le Nurburgring (en 2014) dans la catégorie des tractions.

Ses performances insoupçonnables ont d’ailleurs séduit notre gendarmerie nationale qui vient de signer un bail de 3 ans avec le constructeur pour en faire son véhicule d’interception.

La quatrième génération de Leon vient tout juste d’être lancée et c’est l’occasion pour Cupra de faire ses preuves. Parmi les motorisations commercialisées en France : un 4 cylindres essence 2.0 TSI décliné en versions 245 ch, 300 ch et même de 310 ch sur le break, le constructeur a choisi de débuter son offensive avec un hybride rechargeable. Etonnant de la part d’une marque sportive ? Non, réfléchi.

Fût un temps, l’argument numéro 1 d’une compacte sportive était la puissance. Aujourd’hui, les normes de pollution drastiques ont eu raison de ces voitures. Certains modèles sont assortis d’un malus écologique 20 000 € en plus du prix de la voiture, une taxe qui grimpera à 30 000 € l’an prochain et jusqu’à 50 000€ en 2023 ! Les constructeurs n’ont donc pas le choix que de proposer des alternatives.

Cette alternative, c’est donc une motorisation hybride rechargeable. Avec une banque d’organes aussi vaste que celle du groupe Volkswagen, Cupra n’a pas eu de mal à faire son choix. La Leon s’est donc offert la technologie de la dernière Golf GTE. A savoir un 4 cylindres essence suralimenté 1.4 TSI de 150 ch associé à un moteur électrique de 116 ch, qui, à eux deux, développent une puissance de 245 ch. Grâce à un pack de batteries de 13 kWh logé sous les sièges arrière, la Leon peut parcourir 52 km en tout électrique selon le cycle WLTP. Non seulement, elle échappe au malus mais grâce à son prix contenu (sous les 40 000 €) elle décroche un bonus de 2 000 € jusqu'à la fin de l'année 2020.

Vendue 39 600 €, la Cupra Leon s’avère attractive et surtout bien équipée. À ce prix vous profiterez d’une ligne musclée mise en valeur par des coloris exclusifs comme ce « gris graphène » (950 €) ou ces jantes de 19’’. La patte Cupra ce sont aussi ces touches de cuivre que l’on retrouve sur la carrosserie et à bord notamment sur les sièges sport enveloppants ou le volant exclusive (700 €) où se trouvent les boutons de démarrage et des modes de conduite. Pour tout le reste, c’est une Leon. Avec davantage de qualités que de défauts.

On aime la sobriété, la qualité de fabrication et les nombreuses technologies comme l’instrumentation numérique grand format et le grand écran central de 10’’ à la connectivité Full Link avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Naturellement, cette version s’enrichit d’un menu dédié à l’hybridation qui permet de suivre l’état de la batterie, les consommations, les flux d’énergie, de programmer sa recharge, etc. Des éléments que le propriétaire peut aussi retrouver depuis son smartphone avec l’application Cupra Connect. Dotée d’une carte eSim la Leon se mettra à jour et augmentera le nombre de services embarqués tout au long de la vie du véhicule.

La Leon est une voiture bien née avec de la place à l’arrière et du coffre mais cette version hybride doit faire quelques concessions. L’arrivée des batteries fait chuter le volume de coffre de plus de 100 litres. Avec seulement 270 litres, il devient encore plus réduit que le coffre d'une Clio ! La version break « Sportstourer », vendue 1 500 € de plus, vient corriger le problème avec un volume de 470 litres et un plancher à double fond.