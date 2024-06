Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Cupra Leon

La Seat Leon de quatrième génération ne répond pas à un plan de carrière classique. Lancée sur le marché en 2020, elle existait alors à la fois dans la gamme du constructeur espagnol mais aussi celle de Cupra à la vocation plus haut de gamme (uniquement dans des finitions de pointe et avec des motorisations « puissantes »), sans différentiation esthétique autre que de l’équipement.

Alors que la Seat Leon vient de recevoir un très léger restylage pour poursuivre sa carrière, la Cupra Leon tente de s’acheter une personnalité en redessinant totalement sa face avant. Similaire à celle du Cupra Formentor lui aussi restylé, qu’Alexandre Bataille essaiera en même temps que nous demain, cette face avant rompt totalement avec l’ancienne et doit permettre à l’auto de paraître plus « sportive ». Elle progresse aussi à l’intérieur avec un nouvel écran tactile central de 12,9 pouces (le même que sur les Volkswagen Golf et autres Skoda Superb restylées), en plus d’améliorations au niveau de la finition. Côté coffre, la cinq portes reste à 380 litres (270 litres en version hybride rechargeable) et le break revendique 620 litres (ou 470 litres en hybride rechargeable).

Diesel, essence, hybride rechargeable et thermique puissant

Sous le capot, la Cupra Leon propose aussi des motorisations similaires à celle de la Golf restylée. La gamme démarre à 39 760€ avec le petit moteur essence turbo de 1,5 litre à hybridation légère de 150 chevaux, accouplé d’office à une boîte automatique à double embrayage. La Leon coûte 42 560€ en prix de base dans sa variante diesel de 150 chevaux et la variante break Sportstourer démarre respectivement à 42 010 et 44 810€.

Rendez-vous demain pour nos premières impressions de conduite et les images

On ne connaît pas encore leur prix français mais il existera également des variantes hybrides rechargeables de 204 et 272 chevaux (c’est d’ailleurs cette dernière que nous essaieront demain). Mais aussi une Cupra VZ à 300 chevaux traction similaire à la Golf GTI Clubsport, ainsi qu’une version 4x4 de 333 chevaux réservée au break dont le groupe motopropulseur est identique à celui des Audi S3 et autres Volkswagen Golf R (ou au Formentor pareillement équipé). Allez, à demain pour nos premières impressions à bord de la Cupra Leon restylée !