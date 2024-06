Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Cupra Formentor

Le Formentor est l’ambassadeur de Cupra. Le SUV compact, lancé en 2020, a été le premier modèle conçu à part entière pour et par la jeune marque espagnole. L’heure du restylage a sonné pour ce concurrent des Audi Q3 Sportback et Mercedes GLA. Cupra se détache encore un peu plus de sa maison mère Seat en matière de design. C'est la face avant qui est la plus modifiée, avec désormais un "shark nose" (nez de requin) surplombant un tout nouveau bouclier très ajouré et travaillé, en lieu et place de l'ancienne calandre. Les signatures lumineuses évoluent aussi à l’avant comme à l’arrière avec des nouvelles animations. A bord, les évolutions sont bien plus légères. On note l’arrivée d’un écran multimédia plus grand de série et équipé de la nouvelle interface en provenance du groupe Volkswagen, plus stable et plus performante.

Sous le capot, Cupra fait évoluer son offre avec en premier lieu la disparition du 5 cylindres essence. Ce dernier sera remplacé par un 4 cylindres 2.0 TSi de 333 ch associé à une transmission intégrale (équipée d’un mode Drift). Il s’agit du même bloc présent sous le capot des Volkswagen Golf R et de Audi RS 3. Au lancement en France, le Formentor sera proposé avec deux motorisations. Un 1.5 essence de 150 ch à hybridation légère (42 675 €) et un hybride rechargeable de 272 ch, dont les prix n’ont pas encore été communiqués.

Les hybrides rechargeables voient leur batterie grossir (19,7 kWh au lieu de 12,8) et leur autonomie en 100 % électrique passer à 100 km. Les capacités de recharge sont également améliorées puisque l'on passe de 3,6 kW, à 11 kW en courant alternatif, et que la possibilité de faire de la charge rapide, à 50 kW apparaît.

Retrouvez-nous dès demain en direct de Catalogne pour l’essai du nouveau Cupra Formentor équipé du 2.0 TSi de 333 ch.