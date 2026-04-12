La nouvelle génération du Hyundai Bayon se prépare. Avec elle, la marque coréenne espère que les ventes du petit SUV vont enfin décoller.

Parmi ses atouts, on peut citer son bon comportement routier, un rapport prix/équipement intéressant, sa garantie de cinq ans (commune à tous les modèles Hyundai)… Mais voilà, le Hyundai Bayon affiche un design que l’on peut qualifier de clivant, il manque de notoriété et ne dispose même pas d’une motorisation à hybridation légère sous son capot.

Et puis, face à une rude concurrence, le Hyundai a toutefois un peu de mal à trouver sa place sur le marché des SUV citadins thermiques. La nouvelle génération pourrait changer la donne en adoptant un style remanié et une ou plusieurs motorisations électrifiées. De quoi redonner des couleurs à ce petit SUV qui joue le rôle d’entrée de gamme des SUV Hyundai avec l’électrique Hyundai Inster.

Le nouveau Bayon va retrouver des motorisations électrifiées

Le Hyundai Bayon a de plus du souci à se faire face à une concurrence pléthorique qui dispose de motorisations légèrement ou fortement électrifiées comme le Renault Captur, le Peugeot 2008, l’Opel Frontera, le Volkswagen T-Cross, etc. Mais les choses devraient changer avec la nouvelle génération du Hyundai Bayon qui devrait recevoir sous son capot des motorisations thermiques électrifiées dont le bloc 1.0 T-GDi de 100 ch MHEV 48V qui avait disparu à l’occasion du restylage et peut-être une motorisation plus fortement hybridée. Ce modèle va également changer de style pour s’aligner sur celui des autres modèles Hyundai, en particulier électriques comme les Hyundai Inster, Hyundai Kona, Ioniq 9.

Nouveau style et nouveau logiciel pour le nouveau Bayon

On peut apercevoir un peu mieux le style de ce Hyundai Bayon grâce aux nouvelles photos de nos chasseurs de scoop qui montrent un prototype encore bien camouflé, mais moins que le précédent prototype qui était encore recouvert de bâches noires disgracieuses. On distingue ainsi la nouvelle signature lumineuse des feux de jour et des projecteurs à l’avant et des feux arrière. On peut également se rendre un peu mieux compte du nouveau profil de ce SUV citadin. Ce modèle conservera les roues avant motrices et ne sera toujours pas disponible en version à transmission intégrale. Il devrait être présenté avant la fin de cette année, on devrait alors découvrir également un nouvel intérieur avec un système multimédia amélioré qui devrait bénéficier du nouveau logiciel « Pleos Connect » qui permettra une meilleure connectivité embarquée. un Logiiel qui va être intégré à la future Ioniq 3 (préfigurée par un concept-car au dernier Salon de Munich) qui sera présentée très bientôt.