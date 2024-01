Le Hyundai Bayon restylé (2024) essaie désespérément de vous plaire

Avez-vous remarqué beaucoup de Hyundai Bayon sur la route depuis son arrivée sur le marché en 2021 ? Non ? C’est normal, il peine à intéresser la clientèle des petits crossovers urbains dans une catégorie où l’offre est pléthorique depuis longtemps. Ce restylage de mi-carrière ne devrait pas changer grand-chose pour lui puisque les modifications sont assez timides, que ce soit sur le plan esthétique ou technique.

Le Bayon restylé affiche une face avant légèrement retouchée par rapport à la mouture précédente. Il conserve son bandeau LED (repris dans l’esprit par le récent Kona de seconde génération) mais change tout son bouclier avant. Il gagne aussi de nouvelles jantes alors que ses feux arrière changent dans leur partie intérieure. Quant à l’habitacle, sa planche de bord profite des mêmes améliorations que dans la récente i20, c’est-à-dire de pas grand-chose (il y a surtout de nouveaux ports USB-C alors que l’écran tactile central de 10,25 pouces est désormais fourni de série).

Aucune information sur les moteurs

Le communiqué officiel de Hyundai ne donne absolument aucune information sur les moteurs, qui ne devraient pas évoluer beaucoup eux non plus. Il devrait donc conserver ses petits blocs essence et continuer de faire l’impasse sur les déclinaisons « full » hybrides, hybrides rechargeables ou électriques. On ne connaît pas encore les prix français de ce modèle qui démarre actuellement à 18 950€ en prix de base.