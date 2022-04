La Peugeot 308 arrive en occasion : bonnes affaires en vue ?

La Peugeot 308 est la berline compacte la plus vendue en France, d'assez loin puisque sur les 3 premiers mois de l'année 2022, elle s'est écoulée à 9 017 exemplaires (9e vente sur le marché) quand la seconde, la Citroën C4 affichait 5 674 exemplaires (14e place) et la Renault Mégane, 3e compacte, 4 105 exemplaires (22e place).

Un satisfecit pour Peugeot, qui n'avait pas droit à l'erreur avec sa compacte opus 3. Pourtant, tout n'a pas été rose. Elle a subi quelques critiques concernant son style, il est vrai très travaillé, et ses prix, pour le moins élevés.

De l'autre côté, elle ne manque pas non plus de qualités. Plus confortable que la précédente génération, mais tout aussi dynamique sur la route, hyper moderne de présentation avec son i-cockpit 3D, son instrumentation numérique et ses raccourcis tactiles configurables pour accéder aux différentes fonctions de l'auto, elle propose également un choix de moteurs vaste, qui va du diesel à l'hybride rechargeable, en passant par l'essence.

Et son équipement n'a rien à envier aux meilleures de la catégorie, y compris côté premium, tout comme d'ailleurs sa qualité de finition, qui peut être comparée sans fausse modestie à celle d'une Audi A3 par exemple.

Mais on l'a dit, elle est en retour assez onéreuse, même si son rapport prix/équipement est très correct. Son arrivée, aujourd'hui, en nombre sur le marché de l'occasion, peut-il conduire à des bonnes affaires ? C'est ce que nous avons voulu vérifier, petites annonces sous les yeux. Mais pour commencer, où trouver une 308 III d'occasion ?

Peugeot 308 III de seconde main : les filières d'approvisionnement

Après six mois de commercialisation maximum, et comme pour toutes les occasions récentes, ce sont les premiers exemplaires en provenance des concessions qui sont mis en vente. Véhicules de direction et de démonstration sont l'essentiel de l'offre, accompagnés par les "occasions 0 km", ces modèles qui sont immatriculés par les concessions pour atteindre leurs objectifs de vente trimestriels ou annuels, et qui sont revendus ensuite avec le statut d'occasion, sans jamais avoir roulé.

Les particuliers, eux, revendent en général leur voiture bien plus tard. Cela est illustré avec la proportion de vendeurs professionnels parmi les petites annonces : plus de 99 % ! Et les particuliers vendeurs se comptent sur les doigts de la main (ou de deux mains).

Et les pros, ils publient leurs annonces essentiellement sur les sites principaux comme La Centrale, et le bon coin. Il y a en ce moment même sur ces deux supports environ 1 400 autos qui attendent leur nouveau propriétaire.

Peugeot possède aussi son propre site de petites annonces de voitures d'occasion. Elles sont toutes désormais labellisées Spoticar :

https://www.spoticar.fr/occasions/peugeot-occasions

On y trouve environ 450 modèles en vente à l'heure actuelle.

Enfin, sachez que le site réservé aux collaborateurs Peugeot jusqu'alors, "clicpeugeot", est désormais fermé. Il invite à se rendre sur le site "Carventura", où à l'heure où ces lignes sont écrites, il n'y a aucune annonce de Peugeot 308 III.