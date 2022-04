La route n'est pas une décharge !

Il y a quelques jours encore, l’auteur de ces lignes a assisté au déplorable spectacle d’un automobiliste jetant son paquet de cigarettes vide par la fenêtre durant un embouteillage. Un comportement hélas loin d’être isolé, et qui se répète un peu partout sur le territoire tous les jours, toute d’année.

A l'approche de la saison estivale, le département de la Vendée, pour ne citer que lui, tire ainsi la sonnette d’alarme. L’exécutif local rappelle ainsi que 300 tonnes de déchets sont collectées chaque année le long des routes du département, soit l’équivalent de 50 camions-bennes ! Nous vous laissons imaginer ce que cela représente à l'échelle du pays.

« La majorité provient de dépôts sauvages, qu’ils soient de la part de particuliers ou de professionnels (ordures ménagères, gravats…), d’autres viennent des usagers de la route (jets de détritus, mégots, perte de chargement…) », précise ainsi un communiqué de presse.

Au-delà du manque de savoir-vivre, ces mauvaises habitudes font aussi courir un risque à la faune (risque d’ingestion) et à la flore, avec une décomposition qui peut durer des dizaines d’années. De plus, les déchets peuvent être ramassés à l’occasion des fauchages, avant d’être broyés et retransformés en micro-déchets. Une catastrophe, donc, qu’il est possible d’éviter simplement en attendant d’être à proximité d’une poubelle pour vider son habitacle.

A l’été 2021, on se souvient que Vinci Autoroutes avait lancé une campagne du même genre. La société expliquait que chaque jour, ce sont en moyenne 25 tonnes de déchets sauvages qui sont ramassés le long des 4 500 km de son réseau.

Selon un sondage publié l’an dernier, l’environnement fait pourtant partie des trois principales préoccupations des Français, avec la santé publique et l’emploi...