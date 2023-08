La voiture électrique blanchie dans la catastrophe du Fremantle Highway ?

Le 26 juillet dernier, un incendie ravageait un bateau cargo navigant le long des côtes néerlandaises, faisant seize blessés et un mort sur le navire. Il transportait 3 784 voitures à bord, dont plusieurs centaines de modèles électriques. Comme à l’époque de l’incendie du Felicity Ace, ces derniers étaient immédiatement pointés du doigt par une source interne aux garde-côtes des Pays-Bas malgré l’absence totale de preuves, une accusation également portée par un employé du propriétaire du bateau.

Mais dans une interview publiée par les journalistes de Bloomberg, l’expert maritime Peter Berdowski livre une théorie très différente en se basant sur l’état interne du Fremantle Highway. D’après lui, le feu semble avoir démarré au niveau du 8ème niveau du bateau car c’est là où les dommages sont les plus importants. Les étages où se situaient les voitures électriques, en revanche, sont en meilleur état. A la lumière de ce constat, l’origine du feu n’aurait donc rien à voir avec l’incendie spontané d’une voiture électrique.

Aucune preuve sur le Felicity Ace

Alors que les voitures électriques (ou simplement électrifiées) avaient également été montrées du doigt lors de l’incendie du Felicity Ace en février 2022, il n’y avait finalement eu aucune preuve non plus de la responsabilité de ces autos dans le feu. Le bateau avait ensuite coulé ce qui complique évidemment les enquêtes pour identifier l’origine de l’incident. On sait que les feux de voitures électriques sont plus difficiles à maîtriser que ceux des voitures thermiques mais pour l’instant, rien n’indique qu’elles représentent un risque accru d’incendie. Les études récentes sur le sujet prouveraient même plutôt qu’il n’en est rien.