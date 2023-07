La voiture électrique encore accusée dans l'incendie d'un cargo

En février 2022, le cargo Felicity Ace prenait feu le long des côtes portugaises avant de couler avec à son bord 4 000 voitures du groupe Volkswagen, dont de nombreux modèles de luxe. Hier mercredi 26 juillet 2023, un autre incident de ce genre s’est produit près des côtes des Pays-Bas avec une issue plus tragique : un membre de l’équipage du Fremantle Highway, un cargo spécialisé dans le transport de voitures, a été tué dans l’incendie du navire et seize autres ont été blessés (mais ils ont pu être évacués).

Le bateau transportait quelque 2 857 voitures, dont seulement 25 étaient électriques. Les garde-côtes des Pays-Bas précisent que la cause du feu reste inconnue mais d’après les journalistes de Reuters qui citent la déclaration d’un porte-parole des garde-côtes sur place, le « feu aurait démarré près d’une voiture électrique ». Il n’en fallait évidemment pas plus pour remettre sur la table le risque du transport des voitures électriques et hybrides, comme à l’époque de l’incendie du Felicity Ace où les batteries d’une voiture à zéro émission ont été immédiatement pointées du doigt comme origine du feu. Depuis, aucune preuve n’est venue formellement confirmer cette hypothèse.

Quel risque réel d’incendie des voitures électriques ?

Pour l’instant, il reste difficile d’évaluer les risques d’incendie des voitures électriques par rapport aux véhicules thermiques. Tout le monde sait que les incendies de voitures électriques sont beaucoup plus difficiles à maîtriser mais les données statistiques restent rares et parfois contradictoires sur leurs occurrences. Une étude allemande de 2021 estimait que les voitures électriques ne brûlaient pas plus que les autres en moyenne. En Chine l’année dernière, le gouvernement chinois s’inquiétait d’une hausse de 32% du nombre d’incendies sur les voitures hybrides et électriques mais elle était peut-être simplement due à la forte augmentation récente du nombre de véhicules électrifiés. L'Organisation maritime internationale devrait en tout cas mettre en place de nouvelles mesures de sécurité l’année prochaine pour le transport des voitures électriques en bateau, suite à ces évènements.