Mauvaises surprises pour la voiture électrique en Chine

L'assurance des voitures électriques coûte-t-elle plus cher que celle des véhicules à moteur thermique ? Il n'y a pas de certitude à ce sujet et a priori, tout dépend du genre de véhicule concerné : c'est plutôt sur les modèles chers et très puissants qu'il pourrait y avoir un déséquilibre avec les modèles thermiques équivalents. Il y a quelques semaines, une étude controversée de la société Axa affirmait notamment que les conducteurs de véhicules électriques performantes et chères avaient tendance à avoir plus d'accidents que ceux des voitures thermiques similaires, induisant potentiellement une hausse des coûts d'assurance.

En Chine, une nouvelle étude de la société Standard & Poor's va dans le sens de ces cotisations plus élevées pour les voitures électriques. Dans un article publié par nos confrères américains de CNBC, Wenwen Chen de la société affirme que les mensualités des assurances automobiles sont 20% plus élevées pour les véhicules propulsés par les « nouvelles énergies », incluant les voitures électriques mais aussi les modèles hybrides. D'après elle, la fréquence supérieure d'accidents sur les voitures électriques et les coûts souvent plus élevés des réparations nécessaires expliqueraient ces coûts d'assurance défavorables par rapport aux véhicules thermiques. Mais la communicante de Standard & Poor's ne donne pas les détails sur ces chiffres. Nos confrères de CNBC rappellent au passage qu'aux Etats-Unis, une analyse récente d'Insurify affirme au contraire qu'il n'y aurait pas de différence significative entre les voitures électriques, thermiques ou hybrides dans les chiffres d'accident.

Un risque d'incendie plus élevé ?

Autre point d’inquiétude en Chine, le gouvernement chinois rapporte une augmentation de 32% du nombre d'incendies survenus sur des véhicules à énergie nouvelle (englobant les voitures électriques, à hydrogène et hybrides), avec 640 feux recensés. Un genre d'incident en hausse de 8,8% sur tous les types de véhicules, mais qui toucherait plus souvent ces autos électrifiées d'après les données de l'état chinois. Faute de chiffres plus précis, gardons-nous bien de faire des généralités pour l'instant : on ignore le détail de ces données et quels modèles sont concernés.