La Yugo, cette citadine inconnue venue de l'Est qui compte venir chatouiller Dacia

Renault Twingo, R5, Citroën 2CV, Fiat 500, Mini ou encore Coccinelle, nous ne comptons plus les modèles qui reviennent du passé. Si toutes ces voitures parlent à la plupart des automobilistes, celle qui nous intéresse ici est plutôt tombée aux oubliettes.

Il s’agit à la base d’une citadine dessinée par le centre de style de Fiat à Turin, mais produite en Yougoslavie : la Zastava Yugo. Cette voiture, inconnue du grand public, ou presque, pourrait faire son retour.

C’est ce qu’ambitionne Aleksandar Bjelic, un ingénieur accompagné d’un designer serbe, Darko Marceta. C’est à lui que l’on doit cette maquette. Tout en reprenant les lignes cubiques du modèle des années 80, à l’image des parties avant et arrière biseautées, elle reprend des éléments dans l’air du temps comme les bandeaux et les logos éclairés.

Une future concurrente de la Sandero ?

Partir d’une feuille blanche n’est pas chose aisée, surtout en se conformant aux normes actuelles. Dans le cas d’une supercar, les marges sont tellement élevées que les risques deviennent plus limités. Dans le cas de cette Yugo, la clientèle visée est davantage « Monsieur tout le monde », comme le possesseur de Sandero. Dans tous les cas, une déclinaison à cinq portes reste indispensable.

Avec quelle énergie cette Yugo fonctionnera-t-elle ? Dans cette période d’hésitation pour les constructeurs, la piste thermique est privilégiée. Elle pourrait bénéficier d’une chaîne de traction hybride, mais impossible de dire s’il s’agira d’un développement maison. Nous sommes en mesure d’en douter, car le coût d’une telle entreprise est trop élevé pour une marque naissante. Acheter une motorisation hybride directement sur étagère est nettement plus raisonnable. À qui ? La question reste entière.

Reste également la question du prix. Son patron évoque un tarif de base de l’ordre de 20 000 € et une possible présentation en 2027. Si la Dacia Sandero hybride n’existe pas encore, une certaine MG3 Hybrid + est actuellement vendue 19 990 €.