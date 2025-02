La Yugo veut ressuciter pour battre la Dacia Sandero

Tout le monde se souvient de la Zastava Yugo, cette petite citadine joliment dessinée (au sein du centre de style Fiat de Turin), dont le design originel avait été racheté par le constructeur situé alors en Yougoslavie pour la produire à partir de 1980. Modèle très bon marché qui fut un temps commercialisé en Europe de l’Ouest et même aux Etats-Unis, cette Yugo souffrait d’une image de fiabilité très moyenne et d’une réputation pire que celle des Lada dans l’univers des blagues faciles.

Eh bien figurez-vous que Aleksandar Bjelić, décrit comme un « ingénieur, un économiste et un professeur serbe possédant plusieurs décennies d’expérience dans l’industrie automobile », projette de ressusciter la Yugo comme vous pouvez le voir dans ces premiers croquis signés du designer Darko Marčeta (lui aussi serbe).

Une rivale de la Dacia Sandero ?

Contrairement à la Mini, à la Fiat 500 et à la Renault 5 qui comptent toutes sur la technologie électrique (même si l’Anglaise et l’Italienne n’abandonnent pas le bon vieux moteur thermique par choix ou par contrainte), cette Yugo du 21ème siècle miserait d’abord sur le moteur à explosion et envisage plutôt de concurrencer la Dacia Sandero grâce à un positionnement tarifaire agressif. Exactement comme l’ancienne Yugo donc, qu’on pouvait acheter à 3 990 dollars aux Etats-Unis en 1985.

Les personnes à l’origine du projet visent une présentation du modèle définitif au salon automobile de Belgrade 2027 et la tâche s’annonce difficile car il faudra développer une voiture répondant à la très exigeante réglementation européenne si elle ne veut pas se limiter à son seul marché domestique (ou d’autres pays de l’Est hors Union européenne). Ce qui, à l’heure actuelle, relève de la gageure pour de petites structures surtout maintenant que les normes empêchent quasiment de proposer des moteurs thermiques simples sans hybridation. Mais dans une interview donnée à The Autopian, Aleksandar Bjelić explique pouvoir s'appuyer sur le châssis d'une autre marque. Sachant que la Yugo originelle utilisait la base de la Fiat 128, cela n'aurait rien d'aberrant.

Rappelons-nous d’ailleurs qu’au début de la précédente décennie, on parlait déjà du design de la Yugo sur Caradisiac. Et ce merveilleux reportage de Top Gear où Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May avaient amené une Yugo dans un comparatif face à une Rolls-Royce Ghost et une Mercedes Classe S en remplacement d’une Bentley…