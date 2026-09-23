Le break n'est pas mort : Opel défie la mode des SUV avec un tout nouveau concept-car au Mondial de l'Auto

Comme les autres marques du groupe Stellantis, Opel sera présent au Mondial de l’Automobile 2026 le moins prochain pour rester au contact de sa clientèle dans un contexte pas facile où les constructeurs chinois lui piquent des parts de marché.

Avec quel programme ? Un tout nouveau concept-car, tout d’abord, répondant au nom de « STX Concept » comme vous pouvez le découvrir sur l’image de tête de cet article. Le nom fait référence au nom « Sport Tourer » déjà présent dans la gamme Opel (il s’agit de l’appellation de la version break de l’Astra). Oui, le constructeur allemand semble vouloir rester fidèle à ce genre de carrosserie à l’heure où ces véhicules ont tendance à se faire remplacer par les SUV.

La vision d’Opel pour les « breaks de demain »

« Le nom STX Concept traduit la vision d’Opel pour les breaks de demain. Opel a joué un rôle de pionnier dans l’essor des breaks en Europe avec le lancement de l’Olympia Rekord Caravan en 1953. Il préfigure notre nouvelle génération de langage stylistique et intègre des éléments que l’on retrouvera sur de futurs modèles de série », peut-on lire dans le communiqué.

Ce concept-car partagera l’espace du stand avec la Corsa GSE et la GSE 27FE, la monoplace de la marque à l’éclair qui roulera la saison prochaine dans le cadre du championnat de Formula E.

Et une nouvelle Astra GSE Line

A noter qu’Opel vient par ailleurs de lever le voile sur l’Astra GSE Line, un nouveau niveau de finition qui a semble-t-il vocation à remplacer l’ancien « GSe ». Ce niveau de finition évoque le sport mais n’en a que le nom : rien à voir avec les Corsa et Mokka GSE, possédant un groupe motopropulseur électrique de 280 chevaux et un châssis aux réglages vraiment sportifs. C’est l’équivalent Opel du « Audi S-Line » ou du « Mercedes AMG Line » chez le constructeur du groupe Stellantis.