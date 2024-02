Le covoiturage devient cher à cause de la grève SNCF

En raison d’un mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF, environ un TGV sur deux roulera en France de vendredi à dimanche. Ce mouvement tombe en plein milieu des vacances de février en région parisienne, ce qui a évidemment pour conséquence de paralyser totalement les transports en commun à une période traditionnellement en forte tension à ce niveau.

Comme d’habitude dans ce genre de situation, ce sont les solutions de transport alternatives qui sont prises d’assaut par les Français qui espèrent se déplacer sans changer leurs plans ce week-end. Alors que la SNCF a annoncé vouloir donner la priorité aux familles se rendant vers la montagne pour les vacances dans son choix de garder certains trains en fonction du personnel disponible, les sites comme Blablacar affichent complet sur les trajets à longue distance. D’après le président de Blablacar interrogé par les journalistes de France-Info ce jeudi, il y a « un doublement de la demande de covoiturage et de bus ». Chez son concurrent Flixbus, les connexions au site ont augmenté de 20%.

Des trajets qui deviennent chers

Sans surprise, le prix des trajets augmente inévitablement en raison de la forte demande. Sur Blablacar par exemple, tous les trajets entre Paris et Marseille affichent complet à partir du vendredi après-midi et les quelques trajets restants coûtent une fortune : 209€ par exemple pour un Paris-Marseille de 11h45 en « Blabla Bus » avec départ de Paris à 23h55 vendredi, dans des conditions pourtant loin d’être luxueuses ! On trouve encore quelques trajets du même genre dans des voitures le vendredi matin à des prix raisonnables (55€), mais ils ne sont pas compatibles avec les agendas de la plupart des gens.

L’augmentation de prix est encore pire sur les axes comme Paris-Rennes, avec des trajets en bus à 109€ au lieu de 19€ habituellement d’après Ouest-France. Même chose vers Bordeaux ou Lyon. Dans ces conditions, pouvoir partir avec sa voiture personnelle en famille (ou entre amis) représentera clairement un luxe.