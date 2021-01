Le Ford Kuga 3 arrive en occasion : est-ce qu'il vaut le "Ku"

Il devait arriver en concession début mars. Hélas, si ça a bien été le cas, le premier confinement aura retardé les livraisons de quelques semaines. En tous les cas, après désormais presque 8 mois de carrière, le Kuga de troisième génération débarque maintenant sur le marché de la seconde main, qui a obtenu beaucoup de succès en 2020, et qui devrait continuer à en avoir en 2021.

Ce Kuga, nous l'avons bien sûr essayé, en version diesel 150 ch à micro-hybridation, et en version Essence hybride rechargeable 225 ch. Et c'est l'un des points forts de cette nouveauté Ford : être disponible en de multiples modes de carburation. Essence, diesel, micro-hybridation, hybride simple, hybride rechargeable, on a le choix. Nous verrons si c'est le cas en occasion aussi.

C'est aussi un SUV très agréable à conduire, orienté plutôt dynamisme que confort, mais moins raide et préservant mieux les occupants que d'autres modèles du constructeur à l'ovale.

Il est également habitable, propose une modularité intéressante avec une banquette coulissante, et un bon volume de coffre, que les batteries ne minorent pas dans le cas de l'hybride rechargeable. Elles sont sous le siège passager. Et la petite batterie du système microhybride empêche seulement d'avoir un espace sous le plancher de coffre, mais sans amputer le volume. Bien.

Autre atout, son équipement très correct, surtout rapporté au prix. Le Kuga est plus intéressant que ses rivaux Peugeot 3008 ou Volkswagen Tiguan.

Au chapitre des défauts on pourra citer une direction trop légère et manquant de retour d'information, des trépidations de suspension avec les grosses jantes 18 pouces, et pour la version hybride rechargeable, l'impossibilité de faire de la charge rapide, mais seulement de la charge sur secteur, du moins pour les premiers modèles vendus.

En somme en tout cas, un SUV bien armé pour se faire une place au soleil.

Ford Kuga 3 d'occasion : les filières d'approvisionnement

Après 8 mois, tout au plus, de commercialisation, et comme souvent pour les occasions récentes, on trouve l'offre majoritairement sur les parcs des professionnels, que ce soient des concessionnaires de la marque, qui revendent les modèles de direction et de démonstration, voire des occasions 0 km, immatriculées pour atteindre les objectifs de vente, ou des indépendants qui écoulent quelques lots en provenance de loueurs ou des premières reprises client.

Les particuliers, en général, ou à moins d'être particulièrement insatisfaits de leur voiture, gardent plus longtemps leur acquisition. Ils représentent moins de 1 % des vendeurs.

Le constructeur et ses points de vente vendent en direct des modèles de seconde main, sous le label "Ford Sélection Privilège". Il s'en trouve environ 150 et vous pourrez les trouver ici :

https://www.ford.fr/achat/sinformer/ford-selection-privilege/ford-selection-privilege-voitures-occasions

Pour le reste, tournez-vous vers les principaux sites de petites annonces de véhicules d'occasion, à savoir La Centrale et leboncoin. Ils cumulent à eux deux la quasi-totalité de l'offre sur notre territoire.