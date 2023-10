Le Japon, ce pays fan du Kangoo....

Dans la plupart des pays occidentaux, le Kangoo est un véhicule pratique qui ne suscite pas vraiment de passion. Il séduit d'abord les acheteurs par ses aspects pratiques avec sa capacité à transporter des familles nombreuses mais aussi beaucoup d'objets dans son coffre. L'engouement ne se résume pas bien évidemment à la France puisqu'il s'est écoulé à plus de 4,4 millions d’exemplaires au travers des 50 pays où il est commercialisé et cela dure depuis 25 ans.

Toutefois, c'est au Japon qu'ont lieu les démonstrations les plus originales et spectaculaires. Ainsi, dès 2009, les fans locaux ont décidé de créer un rassemblement pour partager leur passion de ce ludospace. À son lancement, la première édition avait réuni une centaine de participants. Aujourd'hui, c’est désormais plus de 5 000 visiteurs qui se déplacent pour apercevoir les près de 2 000 exemplaires de Kangoo exposés. Rendez-vous annuel depuis 14 ans maintenant, le Kangoo Jamboree est le plus grand rassemblement de Renault Kangoo au monde.

Et Renault a profité de cette édition 2023 pour dévoiler en grande première le nouveau Grand Kangoo et la série limitée « Urban Grey » spécialement développée pour le Japon.