Le Leapmotor C10 REEV est taxé à la fois comme une voiture électrique et une hybride !

Créé en 2015, commercialisant des voitures électriques depuis 2019 et distribué en Europe par le groupe Stellantis depuis que ce dernier est devenu l’un de ses principaux actionnaires, la marque automobile chinoise Leapmotor lance chez nous son premier véhicule équipé d’un « prolongateur d’autonomie » thermique en plus de ses batteries électriques, le SUV C10 REEV.

Doté d’une batterie de 28,4 kWh de capacité brute et d’un quatre cylindres 1,5 litre atmosphérique servant uniquement de générateur, ce C10 REEV est considéré par la réglementation européenne comme un véhicule électrique et non pas un modèle hybride rechargeable. En tant que tel, il subit comme le C10 à grosses batteries (et sans moteur thermique) les taxes supplémentaires à l’importation appliquées depuis l’année dernière sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, d’un montant de 20,7% pour la marque Leapmotor.

Et ce n’est pas la seule taxe !

Cette taxe à l’importation est prise en charge directement par Leapmotor, qui facture ce C10 REEV à 37 400€ exactement comme le C10 sans moteur thermique. Mais chez nous en France, le C10 REEV est bien considéré comme un véhicule hybride rechargeable et non pas un modèle 100% électrique. Il compose ainsi avec le nouveau malus masse, appliqué à ces modèles depuis quelques mois. Avec ses 1950 kg à vide (soit 2 025 kg en masse en ordre de marche « UE »), il souffre d’une pénalité fiscale de 2 390€ à ajouter à son prix de base.

Une remise pour l'aider

En France, ses principaux concurrents (les MG EHS et BYD Seal U DM-i) ont eux aussi droit au malus masse réservé aux voitures hybrides rechargeables, mais le MG EHS s’en sort mieux grâce à une masse plus basse (1 310€) et le BYD un peu plus lourd reçoit 1 960€.

Le Leapmotor C10 REEV a cependant droit à une remise de 1 810€ au lancement pour atténuer ce malus masse français, faisait baisser son prix de base à 35 590€ avant malus masse. Sachant que la remise sur le BYD Seal U DM-i semble avoir disparu depuis quelques jours, il devient ainsi moins cher que ses concurrents.