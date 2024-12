Le Leapmotor C10 de Stellantis va pouvoir aller plus loin que le Peugeot E-3008 Long Range

Désormais intégré dans le réseau de Stellantis en Europe, le Leapmotor C10 ne se présente pas comme un SUV électrique particulièrement attrayant sur le plan technique. En raison d’une taille de batterie relativement limitée (69,9 kWh de capacité brute) et surtout d’une efficience moyenne, il se contente d’une autonomie WLTP de seulement 420 km ce qui se traduit par une autonomie réelle modeste (avec une capacité de charge rapide décevante elle aussi). Il vient d’ailleurs de recevoir une remise sur le marché français, s’affichant désormais à 34 900€ en prix de base au lieu de 36 400€ précédemment.

L’arrivée de la nouvelle variante « REEV » va-t-elle permettre au C10 de devenir plus compétitif sur le terrain des modèles familiaux électrifiés ? Déjà commercialisé depuis l’année dernière en Chine, le C10 à prolongateur d’autonomie va bien rejoindre le catalogue de la marque chez nous avec une batterie de seulement 28,4 kWh et un petit moteur thermique de 1,5 litre ajouté au châssis. Autonomie électrique ? 145 km. Autonomie totale ? 950 km en partant avec les batteries pleines. Le tout pour une consommation homologuée de seulement 0,4 litre / 100 km et 10 g/km de CO2, grâce aux normes WLTP particulièrement clémentes pour les modèles hybrides à électrification lourde actuellement.

Une charge relativement rapide

Le C10 « REEV » pourra se recharger en courant continu à 65 kW de puissance, permettant de récupérer 50% de batterie en 18 minutes (ce qui n’a rien d’impressionnant tout en sachant que le C10 100% électrique ne fait guère mieux avec ses 84 kW).

Présenté officiellement au salon de Bruxelles le 10 janvier prochain, ce Leapmotor C10 européen débarquera dans la foulée dans les concessions françaises. Reste à connaître son prix, qui pourrait être similaire à celui de la variante électrique. Ce qui le positionnerait en dessous des MG EHS et autres BYD Seal U DM-i, démarrant à 37 500€.