De plus en plus de voitures arborent sur leur pare-brise arrière le macaron à fond blanc avec la lettre « S » indiquée en rouge. Ce macaron permet aux autres automobilistes de savoir que le conducteur qui l’affiche est un « senior ».

Pour Gilles Renard, président de l’association Signal Seniors, interrogé par des journalistes d’Actu.fr, ce macaron permet « d’accompagner les seniors qui, pour beaucoup, habitent en zone rurale et sont obligés de prendre leur voiture ». Ce « S » rouge n’est donc pas qu’une légende puisqu’il est commercialisé, notamment par l’association Signal Seniors, entre 4 et 6 euros.

Que dit la loi ?

Ces dernières années, beaucoup de rumeurs circulaient à propos du macaron « S ». En effet, certains internautes évoquaient le fait qu’il était obligatoire pour les personnes de 70 ans et plus d’arborer à l’arrière de leur voiture ce macaron.

Mais la Sécurité routière est claire à ce propos : « il n’est pas envisagé de rendre obligatoire l’apposition d’un macaron « S » à l’arrière des voitures conduites par des personnes de plus de 70 ans ». En revanche, le site du gouvernement précise que « les personnes qui estiment utile d’afficher un tel macaron sur leur véhicule sont tout à fait libres de le faire ».

Les seniors plus vulnérables

Ce dispositif de macaron « S » pour les personnes âgées permet aux autres automobilistes d’adapter leur conduite. En effet, on ne conduit pas de la même manière à 40 ans qu’à 80 ans.

L’objectif affiché de ce macaron est de « les protéger des autres conducteurs ». En effet, comme le précise la Sécurité routière, « les personnes âgées ont moins d’accidents que les autres classes d’âge mais ces accidents sont plus graves du fait de leur plus grande vulnérabilité physique à des chocs de violence égale : à blessure égale, une personne plus jeune survit, une personne plus âgée décède ». C’est pour cette raison que « les seniors représentent 25 % des personnes tuées dans un accident de la route alors qu’ils constituent 19 % de la population ».

Afin de limiter au maximum les accidents, il est également conseillé aux personnes âgées de consulter régulièrement leur médecin pour vérifier leur état de santé et adapter leur conduite si nécessaire, du fait que les aptitudes nécessaires aux déplacements se modifient au fil du temps.