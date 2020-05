Le marché automobile quasiment à l'arrêt : - 89 % en avril

C'est du jamais vu. En avril 2020, seulement 20 997 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France. Par rapport à avril 2019, c'est un résultat en baisse de 89 % ! Une dégringolade incroyable, mais qui était logiquement attendue vu que l'ensemble du mois a été touché par les mesures de confinement.

Depuis la mi-mars, les concessions sont portes closes. Cela se voit d'ailleurs dans les immatriculations par type de clients, avec un recul de 96 % pour les constructeurs ou 94 % pour les démo-garages ! Un petit frémissement a toutefois été constaté à la fin du mois. À partir du 20 avril, les immatriculations ont un peu décollé. Plusieurs marques ont en effet proposé à leurs clients une livraison à domicile avec un protocole sanitaire strict.

Forcément, en avril, tous les résultats semblent catastrophiques, mais il est évident qu'il ne faut pas en tirer de bilan sur la situation des marques. Parmi les grands constructeurs, c'est DS qui recule le moins, avec - 77,7 % ! Renault est à - 81,2 %, Citroën - 84 %, Peugeot - 84,7 %. Le Lion et le Losange ont quand même livré chacun plus de 5 000 voitures, représentant donc à eux deux plus de la moitié du marché d'avril !

C'est dire si par ailleurs, les chiffres sont fous. Volkswagen n'a immatriculé que 511 voitures, contre plus de 12 000 en avril 2019, soit un recul de 96 %. Toyota a reculé de 96,7 %, Nissan de 97,9 % et Mercedes de 98 %. La firme à l'étoile n'a ainsi immatriculé que 101 autos. Certains labels frôlent une activité quasi nulle, avec dans les immatriculations, seulement 5 Smart, 12 Lexus, 14 Jaguar, 19 Alfa Romeo et 22 Mitsubishi.

Les constructeurs espèrent maintenant avoir un redémarrage de leur activité en mai. La première semaine restera très calme, mais avec le début de déconfinement le 11, les points de vente pourront ouvrir de nouveau librement leurs portes. Reste à savoir si les clients iront rapidement passer des commandes, ce qui est loin d'être assuré. Pour les inciter à revenir, de nombreuses marques ont prévu des offres spéciales.

Si les chiffres d'avril sont forcément biaisés, on vous donne le Top 15 des constructeurs pour se rendre compte des chutes des immatriculations le mois dernier et depuis de début d'année.

Rang Marque Avril 2020 Évolution Cumul 2020 Évolution 1 Renault 5.911 - 81,2 % 73.119 - 45,3 % 2 Peugeot 5.237 - 84,7 % 78.190 - 41,1 % 3 Citroën 3.513 - 83,9 % 43.272 - 47,9 % 4 Dacia 1.227 - 90,2 % 17.805 - 63,0 % 5 Opel 914 - 86,2 % 12.227 - 55,7 % 6 Ford 553 - 91,3 % 11.275 - 60,1 % 7 Volkswagen 511 - 96 % 20.173 - 59,5 % 8 DS 434 - 77,7 % 7.739 + 4,8 % 9 Fiat 357 - 94,5 % 8.898 - 63,3 % 10 BMW 276 - 94,5 % 10.495 - 39,2 % 11 Toyota 274 - 96,7 % 22.160 - 32,1 % 12 Skoda 266 - 91,2 % 6.109 - 44,5 % 13 Audi 183 - 96,4 % 9.239 - 47,7 % 14 Mini 170 - 92,8 % 4.499 - 51 % 15 Kia 152 - 96,4 % 8.734 - 42,6 %

Source : CCFA