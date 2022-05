Le Nissan Qashqai 3 arrive en occasion : mérite-t-il le détour ?

L'OFFRE

Au menu des propositions du dernier SUV Nissan, des 1.3 MHEV 140 ch et 158 ch. Mais c'est la version la moins puissante qui s'impose avec 90 % des annonces. Côté transmission, cette dernière n'est disponible qu'en deux roues motrices et une boîte manuelle à 6 rapports. Pour ce qui est de la 158 ch, elle est proposée au catalogue constructeur en deux ou quatre roues motrices et dotée de série d'une transmission automatique à 7 rapports X-Tronic. Mais pour l'instant, l'offre en occasion est très marginale, surtout en quatre roues motrices.

DES MOTORISATIONS MICRO-HYBRIDES

La particularité des moteurs est qu'ils sont couplés à une micro-hybridation (Mild-hybrid). C'est-à-dire un alterno-démarreur et une petite batterie lithium-ion qui récupère de l’énergie au freinage. Cette énergie accumulée permet de prolonger l’arrêt du moteur et apporte un supplément de couple pendant les phases de démarrage ou lors des accélérations, participant ainsi à la réduction de la consommation de carburant.

LES FINITIONS

Si le Qashqai est disponible au catalogue du constructeur en cinq finitions (Visia, Acenta, N-Connecta, Teckna et Teckna +), plus une Business Edition, réservée aux pros. En occasion, les Acenta, N-Connecta et Teckna sont les plus présentes et en nombre équivalent. Rappelons que la finition Teckna+ est exclusivement réservée à la version 158 ch.

Coté équipement, il y a pléthore. Dès la version milieu de gamme Acenta, les jantes alliage 17’’, le détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique, la climatisation automatique bi-zone, le système d’ouverture et de démarrage sans clé « Intelligent Key », le système audio radio avec écran tactile 8’’ et 6 haut-parleurs, la connectivité Apple CarPlay®/Android Auto® sont entre autres de série.

LES FILIÈRES DE REVENTE

Concessionnaires de la marque et centres multimarques s'octroient la totalité des annonces. Pour ce qui est des modèles revendus, la majorité sont des occasions ''0 km'' et dans une moindre mesure des modèles de direction et de démonstration. Mais attention ! De nombreuses annonces mentionnent l'appellation commerciale Qashqai 3 alors qu'il s'agit de la deuxième génération restylée.

LES PRIX

Quelques exemplaires de Qashqai s'affichent déjà sous la barre les 30 000 €. Mais il faudra vous contenter du second niveau de finition Acenta, ou Business Edition. Ainsi, nous avons repéré chez un négociant multimarques un 1.3 MHEV 140 ch Acenta d'avril 2022 avec 12 km au compteur pour 28 800 €. Neuf il vaut 32 700 €. Ce qui représente un rabais de 12 %. Pas trop mal pour une auto âgée d'à peine deux mois.

Si la version N-Connecta vous tente, la mise de départ dépasse les 30 000 €. Ainsi, un professionnel propose un 1.3 MHEV 140 ch de janvier 2022 avec 10 km au compteur pour 31 900 €. Soit près de 2 700 € de rabais par rapport à son homologue neuf. Ce qui représente une remise de 8 %. C'est peu...

Quant au ticket d'entrée pour un haut de gamme Tekna, il flirte avec les 35 000 €. Ainsi, un concessionnaire de la marque propose un 1.3 MHEV 140 ch de février 2022 avec 10 km au compteur pour 34 700 €. Un tarif bien proche du neuf qui est de 37 000 €. Soit une économie de seulement 7 %.

Du côté des rares 158 ch, on a déniché 1.3 MHEV N-Connecta X-Tronic de mars 2022 vendu par un concessionnaire Nissan. C'est un véhicule de direction qui affiche au compteur 6 000 km. Il est mis à prix à 33 700 €. Neuf il vaut 37 700 €. Ce qui représente une remise de 4 000 €. Pas mal !

À noter que les "occasions 0 km" ne sont pas plus chères que les exemplaires qui ont parcouru plus de kilomètres. Alors autant les privilégier.

Qu'est-ce qu'une occasion ''0 km'' ?

C'est un véhicule neuf en stock dans la concession et immatriculé en cours d'année au nom du garage. L'objectif pour le vendeur professionnel, remplir les quotas annuels imposés par le constructeur et bénéficier ainsi de primes et autres avantages commerciaux. Cependant, dès lors que ces véhicules ont une carte grise, ils ne peuvent plus être considérés comme neufs. Ce sont désormais des occasions. Mais rassurez-vous, il s'agit d'une formalité administrative. En réalité, ces voitures n'ont pas roulé a contrario des véhicules de direction et de démonstration, et n'ont donc jamais eu de propriétaires particuliers. Au compteur elles n'affichent pas plus de 10 km. Seul bémol, la garantie contractuelle de deux ou trois ans selon la marque et le modèle, est entamée dès la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise. Ainsi, à titre d'exemple, un Qashqai immatriculé le 10 avril 2022, sera garanti jusqu'au 9 avril 2025 bien qu'il ait été acquis quelques semaines ou mois plus tard.

Occasion récente, vraiment plus intéressante que le neuf ?

Avec des remises qui s'étendent de 8 % à 12 % sur des occasions ''0 km'' âgées de moins de six mois et livrables immédiatement, craquer pour le nouveau Qashqai est tentant. Mais si on se tourne du côté du neuf, sachez qu'à ce jour, les concessionnaires Nissan disposent d'un stock livrable de suite avec une bonne répartition que ce soit en motorisations, en finitions et couleurs. Quant à le commander, comptez environ deux à trois mois de délai. Quel que soit votre choix et compte tenu des remises possibles, qui oscillent entre 7 % et 8 % si vous êtes bon négociateur, le neuf n'est pas à écarter d'autant que l'auto bénéficiera d'une garantie constructeur de 3 ans alors que sur une occasion ''0 km'' cette garantie est déjà entamée de quelques mois. Mais n'oubliez pas qu'un Qashqai acheté neuf sera pénalisé d'un malus de 360 € à 450 € selon sa puissance et la présence d'une boîte automatique ou non et qu'il faudra le rajouter au prix d'achat final. A vos calculettes donc… !