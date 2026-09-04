Le nouveau radar à 30 km/h du périphérique parisien peut-il  rapporter plus de 500 000€ par jour ?

On en parlait il y a quelques jours sur Caradisiac. Le 24 août dernier, la préfecture de police de Paris a installé un radar autonome sur une portion du périphérique extérieur de la ville au niveau de la porte de Montreuil.

Sa particularité ? Il flashe à 30 km/h et non pas 50 km/h comme le prévoit normalement la limitation de vitesse sur ces voies, puisqu’il se situe en un point où des travaux sont en cours et s’assortissent d’une réduction de la vitesse maximale autorisée. Comme le rapportaient déjà des médias comme France3, le dispositif était perçu comme « piégeur » par un certain nombre d’automobilistes en raison d’une signalisation jugée comme insuffisante.

Des flashs à tous les instants ou presque

La vidéo publiée par l’association 40 millions d’automobilistes illustre bien la grosse efficacité de ce nouveau radar « chantier ». Filmée depuis le bord du périphérique à un horaire non précisé de la journée, elle montre une fréquence impressionnante de flashs déclenchés par le dispositif. A chacun de ces flashs peut théoriquement correspondre une amende envoyée automatiquement à l’adresse rattachée à la plaque d’immatriculation du véhicule, à condition que l’image respecte les normes nécessaires pour que la sanction puisse être appliquée (un seul véhicule sur l’image, etc.).

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L’association estime qu’à ce rythme observé (18 flashs pour 5 minutes de temps de vidéo), le radar pourrait rapporter « 752 516€ par jour ». Cette estimation n’est pas précise car elle part du principe que chaque image prise par le radar correspondrait à une amende (ce n’est pas le cas) et elle oublie tous les moments d’embouteillages où les automobilistes sont bloqués dans des bouchons à moins de 30 km/h (la vitesse moyenne du périphérique parisien est pour rappel de 32 km/h). Mais elle permet effectivement d’imaginer une rentabilité colossale de ce nouveau radar !

L’association demande son retrait

L’association 40 Millions d’automobilistes demande le retrait « immédiat » de ce radar décrit comme une « machine à cash ». Sous la publication de 40 Millions d’automobilistes, certains usagers de la route se disent d’accord avec cette demande et d’autres affirment qu’il « suffirait de respecter le code de la route » en estimant que la « signalisation routière indiquant la limitation à 30 km/h est correctement effectuée sur cette portion ».