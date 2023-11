Manœuvre parfaite ou manœuvre ratée ? Le monde entier scrutait les moindres mouvements du Président chinois à San Francisco mercredi dernier. Parmi les déplacements, l'arrivée de Xi Jinping devant le tapis rouge à la rencontre de Joe Biden permet de savourer quelques détails amusants. Des faits à visionner bien entendu dans le clip vidéo qui suit.

Le Président chinois Xi Jinping à deux doigts de rouler sur un marine américain ?

Sur les images, la longue berline statutaire de couleur sombre de Xi s'approche avec assurance de l'entrée du bâtiment. Conformément à la plupart de ces rencontres au plus haut niveau, tout est savamment orchestré. Tout est en ordre jusqu'au moment où la roue avant droite de la voiture vient parfaitement frôler le rebord du tapis rouge. Tapis rouge sur lequel se tient un marine forcé de faire un pas en arrière pour ne pas y laisser son pied. La suite reprend sans que rien ne soit perturbé.

Sans ce pas en arrière, le pied du militaire n'aurait pas fait long feu. La Hongqi N701 de Xi Jinping pèse sans doute plus de cinq tonnes avec une longueur de six mètres, une largeur de deux mètres, des vitres blindées qui nous l'imaginons font plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, un plancher résistant aux bombes et des pneus anticrevaison. Ajoutez à ça que l'auto hybride rechargeable dispose d'après les rumeurs sous son capot d'un bloc V6 3 litres de 283 chevaux pour considérer que sa mécanique n'est pas des plus légères. Au final, la rencontre s'est plutôt bien passée alors que les tensions géopolitiques sont plus tendues que jamais.