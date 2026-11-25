Connaissez-vous l’autosolisme ? Il s’agit tout simplement de l’usage strictement individuel d’un véhicule, par opposition au covoiturage. Deux fois par an, Vinci Autoroutes publie son baromètre* à ce sujet. Le dernier en date, mesuré au printemps 2026, indiquait une légère hausse de 0,5 % par rapport à l’année dernière.

Doit-on se réjouir de ce chiffre ? Malgré cette tendance, nous sommes encore 83,2 % à prendre la voiture seuls le matin aux heures de pointe. Le taux d’occupation des véhicules reste très inférieur à l’objectif fixé dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone : 1,2 en moyenne aujourd’hui contre 1,72 prévu d’ici à 2030. Pour l’atteindre, il faudrait que le nombre de covoitureurs quotidiens soit multiplié par quatre !

De plus, les heures de pointe du matin, qui sont les plus congestionnées, restent celles où le covoiturage est le plus faible. D’après les mesures réalisées, il apparaît que c’est à 8h30 que la proportion de covoiturage est la plus faible avec 14,3 %. Elle augmente ensuite progressivement au cours de la matinée : 22,9 % à 9h45.

Les bouchons ne semblent pas avoir de conséquence sur l’envie de voyager à plusieurs, une pratique qui contribue pourtant à fluidifier le trafic. Il serait intéressant de la mesure sur les axes de contournement de l’autoroute A13 proches de Paris. Pour rappel, une portion de l’axe entre le périphérique et l’échangeur de Vaucresson dans le sens Paris-Province est fermée jusqu’à fin août.

Décongestionner le trafic n’est donc pas une source de motivation pour effectuer du covoiturage, ni les prix pratiqués à la pompe. Pourtant, l’essence tutoyait les 2 € le litre et le gazole les dépassait légèrement lors de l’étude.

Des différences notables

L’écart entre les bons et les mauvais élèves est important. Nantes, en tête du classement, atteint un taux de 74,5 %. L’Île-de-France reste en bonne position malgré une augmentation de l’autosolisme de 5,5 %, la plus forte constatée. À l’inverse, Toulouse affiche une belle progression avec - 7,5 %. Enfin, Angers se classe bon dernier avec un taux de conducteurs seuls de 97 %.

(*) Etude réalisée entre le 8 et le 26 juin 2026 porte sur 1,2 million de véhicules sur 13 sites, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole et Tours Métropole. Le trafic aux abords de 11 métropoles a ainsi été mesuré à : Aix-Marseille-Provence, Angers, Bordeaux, Île-de-France, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Toulon, Toulouse, Tours.