Depuis que Stellantis est devenu actionnaire de Leapmotor et gère sa distribution officielle en Europe, le constructeur chinois étoffe sa gamme sur notre marché. Après la petite micro-citadine T03 et le SUV familial C10, Leapmotor vient d’ajouter une version à prolongateur d’autonomie au catalogue de ce dernier et doit prochainement lancer le B10, un nouveau SUV électrique de 4,51 mètres rival du Peugeot E-3008 mais avec un prix qu’on espère beaucoup plus bas.

Ce n’est pas tout : Leapmotor vient de communiquer officiellement sur sa présence au prochain salon automobile de Munich, dont les portes ouvriront le 9 septembre prochain. En plus de la T03, du B10 et du C10, la marque annonce qu’un nouveau modèle sera dévoilé sur place. Hélas, sans donner de détails sur ce nouveau modèle.

Une berline compacte ?

Alors, à quoi ressemblera ce nouveau modèle de Leapmotor ? Peut-être à une berline. Leapmotor commercialise déjà deux modèles de ce genre en Chine, la toute petite S01 (4,07 mètres de long) et la grosse C01 (5,05 mètres de long).

Dans une conférence de presse détaillant les plans de Stellantis avec Leapmotor, le groupe avait annoncé l’arrivée chez nous en 2026 d’un modèle « hatchback » sur le segment C. Cette nouveauté serait donc différente des deux modèles cités dans le précédent paragraphe et prendrait les traits d’une berline compacte « à l’Européenne ». On aura probablement le temps d’en apprendre plus à ce sujet d’ici la rentrée prochaine.